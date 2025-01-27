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Как посадить вишню и смородину, чтобы они не мешали друг другу

2:50
Садоводство

Планирование расположения плодовых деревьев и кустарников — это основа гармоничного и продуктивного сада. Особенно важно учитывать совместимость культур, чтобы они дополняли друг друга, не конкурируя за питательные вещества. Вишня и черная смородина — отличный пример удачного соседства, если соблюсти несколько ключевых правил.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Особенности культур

Черная смородина — это неприхотливый кустарник с поверхностной корневой системой. Основная масса корней расположена на глубине 25-40 см, что делает растение чувствительным к засухе.
Вишня — дерево с глубокой корневой системой, уходящей на 1,5-2 метра вглубь. Это делает её более устойчивой к временной нехватке влаги.

Совместимость вишни и смородины

Благодаря различной глубине залегания корневых систем, эти культуры могут соседствовать без серьёзной конкуренции за питательные вещества. Однако важно грамотно спланировать их расположение.

Правила размещения

Расстояние между растениями.

Для комфортного развития корневых систем и обеспечения растений светом следует высаживать вишню и смородину на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга.

Освещенность.

Высокорослая вишня не должна затенять кусты смородины, поэтому выбирайте солнечные участки и размещайте смородину с южной или юго-восточной стороны от дерева.

Особенности ухода

Полив.

Смородина нуждается в регулярном поливе, особенно во время созревания ягод. Вишня, обладая глубокой корневой системой, менее требовательна к влаге, но её также следует поливать в периоды длительной засухи.

Удобрения.

Для вишни и смородины рекомендуется использовать удобрения, учитывающие их индивидуальные потребности. Смородине больше подходит подкормка с высоким содержанием калия, тогда как вишня нуждается в азоте и фосфоре.

Профилактика заболеваний

Совместное выращивание требует особого внимания к состоянию растений. Чтобы предотвратить грибковые заболевания:

  • Регулярно удаляйте опавшие листья.
  • Проводите санитарную обрезку для улучшения вентиляции кустов и дерева.
  • Используйте фунгициды при первых признаках болезни.

Преимущества соседства

Рациональное использование пространства.

Корни вишни и смородины расположены на разной глубине, что позволяет эффективно использовать садовый участок.

Благоприятный микроклимат.

Соседство этих культур создаёт естественную защиту от пересыхания почвы и улучшает условия роста растений.

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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