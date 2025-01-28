Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем подкормить свеклу для богатого урожая

Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Свеклу также можно удобрять золой. Посыпьте золой из расчета полстакана на погонный метр, прикопайте ее к почве, а затем полейте. Другой способ — смешать стакан золы в ведре воды и полить раствором участки, где растет свекла. Помимо питания, зола также снижает кислотность почвы, что вредит свекле.

Кроме того, важно, что свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и во время роста корнеплодов. Эффективной будет и подкормка свеклы солью. Более того, плоды вырастут необычайно сладкими.

Нашатырный спирт — хорошее средство, если в овощах не хватает азота или если вы боретесь с паразитами.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

