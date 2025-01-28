Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхаки для водителей: как улучшить машину без регистрации в ГИБДД
Почему собаки боятся робота-пылесоса? Как им помочь привыкнуть к своему помощнику
Хотите сохранить ясный ум? Этот продукт должен быть в вашем рационе
Где и как получить свои пенсионные накопления
Пылевые бури на Марсе: что скрывается за этим явлением
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо

Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким

0:58
Садоводство

Чем подкормить свеклу для богатого урожая

Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Свеклу также можно удобрять золой. Посыпьте золой из расчета полстакана на погонный метр, прикопайте ее к почве, а затем полейте. Другой способ — смешать стакан золы в ведре воды и полить раствором участки, где растет свекла. Помимо питания, зола также снижает кислотность почвы, что вредит свекле.

Кроме того, важно, что свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и во время роста корнеплодов. Эффективной будет и подкормка свеклы солью. Более того, плоды вырастут необычайно сладкими.

Нашатырный спирт — хорошее средство, если в овощах не хватает азота или если вы боретесь с паразитами.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков
Наука и техника
Тектонический Разлом: Камчатка содрогнулась от мощных подземных толчков Аудио 
Популярное
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения

Придерживающая строгой диеты балерина Анастасия Волочкова объяснила, какое блюдо она кушает без опасений повредить фигуре.

Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
На Земле может появиться новый океан
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
5 упражнений от Шварценеггера, которые изменят ваше тело навсегда
Как найти дешевую и удобную парковку рядом с аэропортом
Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных
Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо
С этим способом вы отмоете микроволновку всего за несколько минут
Обезболивающие перед бьюти-процедурами: почему их приём может всё испортить
Старородящие и мифы о возрасте: почему женщинам не стоит бояться 30 лет
Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким
Самые бюджетные квартиры в Новой Москве: где их искать
Собака начинает метить территорию, это может означать больше, чем вы думаете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.