Какой должна быть первая подкормка свеклы? Овощ будет расти сладким

Аммиачная селитра хороша для подкормки свеклы. Через месяц после того, как овощ взойдет, необходимо провести подкормку калием и фосфором.
Свеклу также можно удобрять золой. Посыпьте золой из расчета полстакана на погонный метр, прикопайте ее к почве, а затем полейте. Другой способ — смешать стакан золы в ведре воды и полить раствором участки, где растет свекла. Помимо питания, зола также снижает кислотность почвы, что вредит свекле.
Кроме того, важно, что свекла очень требовательна к влаге в начале сезона и во время роста корнеплодов. Эффективной будет и подкормка свеклы солью. Более того, плоды вырастут необычайно сладкими.
Нашатырный спирт — хорошее средство, если в овощах не хватает азота или если вы боретесь с паразитами.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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