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Фацелия или горчица: какой сидерат лучше для огорода

2:24
Садоводство

Плодородие почвы — залог богатого урожая, но поддержание её качества требует внимания и усилий. Грамотное использование сидератов, таких как фацелия и горчица, помогает оживить даже самые бедные участки. Эти растения обладают уникальными свойствами, которые делают их незаменимыми помощниками на огороде.

Фацелия
Фото: https://www.flickr.com/photos/nekonomania/4674703680/ by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фацелия

Почему стоит выбрать фацелию?

Фацелия, с её нежными сиреневыми цветами, не только украшает участок, но и привлекает множество полезных насекомых. Её преимущества:

  1. Формирует мощную корневую систему, проникающую до двух метров вглубь, что способствует естественному рыхлению почвы.
  2. Обогащает грунт азотом, калием и фосфором.
  3. Выдерживает заморозки до -5 градусов, что позволяет высевать её с ранней весны до поздней осени.
  4. Улучшает структуру почвы, способствуя образованию гумуса.
  5. Подходит в качестве универсального предшественника для большинства культур.

Особенности горчицы

Горчица — идеальный выбор для борьбы с сорняками и обогащения почвы серой и фосфором. Её плюсы:

  1. Быстро развивается, образуя зелёную массу за 30-40 дней.
  2. Подавляет сорняки и уничтожает патогенные микроорганизмы.
  3. Отлично справляется с проволочником и нематодой благодаря фитосанитарным свойствам.
  4. Разрыхляет грунт, улучшая его структуру.
  5. Растёт в умеренных температурах, оптимально высевать весной или в конце лета.

Различия и применение

  • Скорость роста: горчица быстрее формирует зелёную массу, но эффект фацелии длится дольше.
  • Морозостойкость: фацелия выдерживает лёгкие заморозки, а горчица более чувствительна к холоду.
  • Совместимость: горчицу не рекомендуется высевать перед капустными культурами, а фацелия универсальна.
  • Заделка в почву: фацелию заделывают в период цветения, а горчицу — до появления семян, чтобы избежать самосева.

Заключение

Использование фацелии и горчицы в качестве сидератов помогает улучшить структуру почвы, повысить её плодородие и защитить от вредителей. Эти растения — ваш надёжный помощник в создании здорового и плодородного огорода.

Уточнения

Фаце́лия (лат. Phacelia) — род растений семейства Водолистниковые (Hydrophyllaceae), ранее относимый к бурачниковым (Boraginaceae) и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

Горчи́ца саре́птская или Горчица ру́сская, или Горчица си́зая, или Капу́ста сарептская (лат. Brássica júncea) — однолетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae), в диком виде встречается в Сибири и Средней Азии.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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