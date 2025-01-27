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Сладкий перец потеряет вкус: избегайте этой ошибки — многие не знают об этом

1:54
Садоводство

Хотите собрать урожай по-настоящему вкусных и сочных сладких перцев? Тогда обратите внимание на то, с какими растениями они растут рядом. Неправильное соседство может испортить вкус плодов и снизить их качество. Разберёмся, каких ошибок следует избегать и кто станет идеальным соседом для сладкого перца.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

Нежелательные "соседи" для сладкого перца

Никогда не сажайте острый перец рядом со сладким. Причина в перекрёстном опылении. В результате такого "соседства" сладкий перец может утратить свой приятный вкус и приобрести остроту, что разочарует даже самых неприхотливых садоводов. Ещё одним опасным соседом являются паслёновые культуры: картофель, помидоры и баклажаны. Эти растения привлекают вредителей, которые могут нанести серьёзный ущерб вашим посадкам.

Идеальные соседи для сладкого перца

Есть растения, которые не только не вредят перцу, но и улучшают его рост и вкус. Среди них пряные травы, такие как базилик, укроп и петрушка. Эти растения защищают перец от вредителей и положительно влияют на его аромат и сладость. Также хорошими соседями будут огурцы, кабачки и бобовые культуры. Они создают комфортные условия для роста перца, не конкурируя за питательные вещества.

Полезные советы

Планируйте посадки заранее, учитывая требования к пространству и освещению разных культур. Следите за вредителями, так как даже с правильными соседями регулярный осмотр растений — залог их здоровья. Используйте мульчу, чтобы сохранить влагу и защитить посадки от перегрева. Соблюдая эти рекомендации, вы гарантированно получите богатый урожай сладкого и ароматного перца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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