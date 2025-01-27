Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы заметили на листьях смородины красно-коричневые вздутия и скрученную листву, значит, на кустах завелась тля. Этот вредитель не только портит внешний вид растений, но и ослабляет их, снижая урожайность. Особенно страдают черная смородина, которую атакует побеговая тля, и красная с белой, предпочитаемые галловой тлей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Проблема серьезна, но не спешите хвататься за химию — в период цветения и созревания ягод такие средства использовать нельзя. Опытные дачники знают эффективное и безопасное решение — крепкий мыльный раствор.

Как приготовить и использовать мыльный раствор

Мыло помогает создать тонкую пленку на листьях, перекрывающую доступ воздуха тле, что приводит к её гибели. Для приготовления раствора потребуется:

300 г любого мыла (хозяйственного, туалетного, дегтярного или зеленого);

(хозяйственного, туалетного, дегтярного или зеленого); 10 литров воды.

Инструкция по приготовлению:

Натрите мыло на крупной терке. Разведите стружку в тёплой воде, чтобы раствор стал однородным. Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы убедиться в полном растворении.

Как обрабатывать кусты:

Опрыскивание . Наносите раствор на листья, уделяя особое внимание их нижней стороне, где чаще всего обитает тля.

. Наносите раствор на листья, уделяя особое внимание их нижней стороне, где чаще всего обитает тля. Окунаем ветки. Для максимального эффекта погружайте поражённые побеги в ёмкость с раствором, чтобы мыльная пленка покрыла все листья.

Важные нюансы обработки:

Удалите сильно скрученные листья, так как раствор не сможет проникнуть внутрь. Собранные листья сожгите, чтобы уничтожить тлю.

Проводите обработку регулярно, так как дожди и поливы смывают защиту.

С помощью этого простого способа вы сможете надёжно защитить свою смородину и сохранить богатый урожай.