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Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ

1:57
Садоводство

Если вы заметили на листьях смородины красно-коричневые вздутия и скрученную листву, значит, на кустах завелась тля. Этот вредитель не только портит внешний вид растений, но и ослабляет их, снижая урожайность. Особенно страдают черная смородина, которую атакует побеговая тля, и красная с белой, предпочитаемые галловой тлей.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Проблема серьезна, но не спешите хвататься за химию — в период цветения и созревания ягод такие средства использовать нельзя. Опытные дачники знают эффективное и безопасное решение — крепкий мыльный раствор.

Как приготовить и использовать мыльный раствор

Мыло помогает создать тонкую пленку на листьях, перекрывающую доступ воздуха тле, что приводит к её гибели. Для приготовления раствора потребуется:

  • 300 г любого мыла (хозяйственного, туалетного, дегтярного или зеленого);
  • 10 литров воды.

Инструкция по приготовлению:

  1. Натрите мыло на крупной терке.
  2. Разведите стружку в тёплой воде, чтобы раствор стал однородным.
  3. Оставьте смесь на 10–15 минут, чтобы убедиться в полном растворении.

Как обрабатывать кусты:

  • Опрыскивание. Наносите раствор на листья, уделяя особое внимание их нижней стороне, где чаще всего обитает тля.
  • Окунаем ветки. Для максимального эффекта погружайте поражённые побеги в ёмкость с раствором, чтобы мыльная пленка покрыла все листья.

Важные нюансы обработки:

  • Удалите сильно скрученные листья, так как раствор не сможет проникнуть внутрь. Собранные листья сожгите, чтобы уничтожить тлю.
  • Проводите обработку регулярно, так как дожди и поливы смывают защиту.

С помощью этого простого способа вы сможете надёжно защитить свою смородину и сохранить богатый урожай.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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