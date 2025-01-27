Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение

Для богатого урожая малине необходимо удобрение с калием. Однако средства, которые содержат хлор, не подходят для кустарников, так как это вещество нанесет вред ягоде.
Опытные садоводы не рекомендуют вносить азотные удобрения в больших количествах осенью. Все дело в том, что они улучшают рост побегов, но останавливают рост малины.
Профессионалы удобряют малину утром или вечером. Желательно делать это в пасмурную погоду. Кустам подходят как минеральные, так и органические удобрения.
Органические азотные удобрения вносят только весной, чтобы не вызвать нежелательный рост растений во время плодоношения или перед зимовкой.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.