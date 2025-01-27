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Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение

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Садоводство

Чем нельзя удобрять малину

Для богатого урожая малине необходимо удобрение с калием. Однако средства, которые содержат хлор, не подходят для кустарников, так как это вещество нанесет вред ягоде.

Черная малина найдена у водопада Баттермилк
Фото: commons.wikimedia. org by Deodandem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черная малина найдена у водопада Баттермилк

Опытные садоводы не рекомендуют вносить азотные удобрения в больших количествах осенью. Все дело в том, что они улучшают рост побегов, но останавливают рост малины.

Чем правильно удобрять малину

Профессионалы удобряют малину утром или вечером. Желательно делать это в пасмурную погоду. Кустам подходят как минеральные, так и органические удобрения.

Органические азотные удобрения вносят только весной, чтобы не вызвать нежелательный рост растений во время плодоношения или перед зимовкой.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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