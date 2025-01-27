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Ошибки садоводов: почему не стоит игнорировать подвязывание туи?

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Туя — это один из популярных хвойных растений, который широко используется в ландшафтном дизайне благодаря своей декоративности, неприхотливости и способности хорошо переносить обрезку. Однако, на первый взгляд, посадка туи может показаться простой задачей: достаточно выкопать яму, поместить растение и засыпать землёй. Тем не менее, для обеспечения успешного роста и долгой жизни туи важно учитывать множество факторов, и один из них — правильная подвязка растения при посадке. 

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

Устойчивость к ветру

Первыми несколько недель после посадки туя становится особенно уязвимой. Мягкая земля вокруг корней может не обеспечивать необходимую опору, особенно если растение высокое и имеет широкую крону. Подвязывание помогает удерживать туи в вертикальном положении, защищая их от повреждений, вызванных сильным ветром. Это особенно актуально в регионах с частыми порывами ветра.

Поддержка корневой системы

Правильное подвязывание помогает поддерживать стабильное положение растения в земле, что особенно важно для молодых туй с еще неокрепшей корневой системой. Когда растение начинает укореняться, оно должно оставаться на месте, чтобы корни могли правильно развиваться и укрепляться. Если туя будет слишком подвижной, это может вызвать её вытягивание из земли и затруднить укоренение.

Защита от механических повреждений

Подвязывание туи также служит защитой от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе ухода за растением. При поливе, рыхлении почвы или прополке можно случайно задеть или сломать молодые ветви. Подвязка предотвращает подобные повреждения, обеспечивая дополнительную стабильность и защиту.

Формирование правильной формы

Подвязывая туи, садоводы могут помочь формировать желаемую крону растения. Например, если туя выращивается для создания живой изгороди или определённой формы, её можно подвязывать в нужном направлении, что поможет достичь ровного и аккуратного внешнего вида.

Улучшение аэрации и освещения

При подвязывании туи можно избежать загущенности веток, что улучшит циркуляцию воздуха и способствует лучшему освещению нижних частей растения. Это особенно важно для здоровья хвои, так как недостаток света может привести к росту заболеваний.

Как правильно подвязать тую?

  1. Выбор материалов: используйте мягкие, эластичные верёвки или специальные подвязочные материалы, которые не повредят кору и ветви растения.
  2. Установка колышков: вбивайте колышки в почву по краям корневого кома, чтобы создать опору.
  3. Связывание: осторожно привяжите стебли туи к колышкам, создавая поддерживающую конструкцию. Не стягивайте слишком сильно, чтобы не повредить растение.
  4. Проверка: регулярно проверяйте подвязку, чтобы убедиться, что она не стало слишком тугой по мере роста туи.

Подвязывание туи при посадке — это важный этап, который не следует игнорировать. Правильная крепёжная система обеспечивает устойчивость растения, способствует развитию корней и защищает от механических повреждений. Следуя простым рекомендациям по подвязыванию, вы сможете создавать красивые и здоровья туи, которые будут украшать ваш сад на многие годы вперёд.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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