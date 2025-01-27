Как подготовить картофель к посадке? Основные правила

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно подготовить картофель к посадке

Клубни нужно поместить в емкости и присыпать влажным торфом, перегноем и опилками. Затем поместите емкость в темное помещение, где будет поддерживаться стабильная температура воздуха. Таким образом, в клубнях сформируются не только ростки, но и зачатки корней. Также они лучше сохраняют влагу и питательные вещества.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Сухое проращивание занимает от 20 до 40 дней. Для этого необходимо иметь достаточное освещение и поддерживать температурный режим. Обработка клубней перед посадкой помогает защитить растения от подземных вредителей.

Посадочный материал можно обработать и обычными народными средствами. Для обработки картофеля перед посадкой огородники часто используют: медный купорос, борную кислоту, марганец. Посадочный материал можно замочить в жидкости на 3 часа или опрыскать аэрозольным методом.

Какая нужна почва

Картофель — теплолюбивая культура. Он не любит мороз. Если в ближайшее время прогнозируется резкое похолодание, посадку лучше отложить.

Картофель любит плодородные, богатые органикой, рыхлые, легкие и нейтральные почвы. При подготовке картофельного поля к посадке под перекопку внесите (на 1 кв. м) по два ведра компоста и песка, ведро листовой земли, полведра древесной золы, 2 ст. ложки суперфосфата и 1,5 ст. л.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

