Изменение структуры почвы: почему подсолнечник истощает почву?

4:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подсолнечник – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур, широко используемая для производства масла и кормов. Однако многие фермеры сталкиваются с проблемами при посадке других культур после подсолнечника.

Фото: Own work by 3268zauber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Подсолнечник

Повышенный уровень заболеваний и вредителей

Одной из основных причин, по которой сложно вырастить хороший урожай после подсолнечника, является накопление вредителей и заболеваний, характерных для данной культуры. Подсолнечник может быть подвержен различным заболеваниям, таким как:

Фомоз – вызывает загнивание стеблей и корней.

Мучнистая роса – может поражать листья, сокращая фотосинтетическую активность.

После сбора урожая инфекции могут оставаться в почве и заражать последующие культуры. Это особенно актуально для таких чувствительных культур, как соя и кукуруза.

Изменение структуры и состава почвы

Подсолнечник имеет глубокую корневую систему, которой может не хватать при последующем росте остальных растений. Глубокие корни подсолнечника вытягивают питательные вещества и влагу из нижних слоев почвы, что может привести к снижению плодородия. Кроме того, подсолнечник вырабатывает специальные вещества (алкалоиды), которые могут угнетать рост других растений, вызывая так называемую "пластическую аллепатию".

Накопление семян сорняков

После подсолнечника почва может содержать большое количество семян сорняков, которые активно прорастают на полях. Подсолнечник часто скашивают и обрабатывают, что может способствовать прорастанию семян однолетних и многолетних сорняков. Это создает конкуренцию для культур, посеянных в следующем сезоне, и требует дополнительных затрат на борьбу с ними.

Чувствительность к смене культуры

Некоторые культуры неохотно растут после подсолнечника. Например, бобовые и злаки могут реагировать на остатки подсолнечника в почве и демонстрировать плохие результаты. Это связано с избыточным содержанием некоторых минералов, особенно калия и фосфора, а также с изменением pH почвы после высадки подсолнечника.

Увеличение кислотности почвы

Подсолнечник может способствовать повышению кислотности почвы, что негативно сказывается на различных культурах, особенно тех, которые предпочитают нейтральные или слабощелочные условия. Это изменение в химическом составе почвы может затруднять усвоение питательных веществ и ухудшать общий рост растений.

Как улучшить результаты после подсолнечника

С учетом всех вышеупомянутых факторов, есть несколько рекомендаций, которые могут помочь улучшить урожай следующих культур после подсолнечника:

Севооборот

Важно соблюдать севооборот и выбирать культуры, которые менее подвержены заболеваниям, характерным для подсолнечника. Например, бобовые (например, горох или фасоль) могут улучшить состав почвы и обеспечить азот для последующих культур.

Использование сидератов

Посев сидератов, таких как люпин или горчица, может помочь улучшить структуру почвы и восстановить её плодородие. Эти культуры способны фиксировать азот и улучшать физические свойства почвы.

Обработка почвы

Перед посевом новых культур рекомендуется провести комплексную обработку почвы, чтобы уменьшить количество оставшихся заболеваний и семян сорняков. Это может включать вспашку, культивацию и применение предшествующих культур.

Агрономические практики

Необходимо уделять внимание агрономическим практикам, включая внесение органических удобрений, компоста и минералов, чтобы улучшить структуру и состав почвы.

Мониторинг и борьба с вредителями

Регулярно проверяйте растения на наличие вредителей и болезней. Используйте интегрированные методы борьбы с вредителями и болезнями, чтобы минимизировать ущерб.

Хотя подсолнечник является ценной культурой, его последовательное выращивание может создать трудности при последующих посевах. Понимание причин, по которым после подсолнечника сложно вырастить хороший урожай, и применение соответствующих агрономических практик помогут сократить риски и повысить продуктивность вашей агрономической деятельности. Правильное планирование и забота о почве являются ключом к успешным посевам после подсолнечника.