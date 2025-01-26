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Какие удобрения подходят для картофеля?

3:49
Садоводство » Советы

Картофель – один из самых популярных корнеплодов, который занимает важное место в нашем рационе. Чтобы получить крупные и вкусные клубни, необходимо позаботиться о правильной подкормке растений. 

Значение удобрений для картофеля

Удобрения играют ключевую роль в формировании клубней картофеля. Они способствуют росту корневой системы, увеличивают урожайность и улучшают вкус. Каждое удобрение имеет свои особенности, поэтому важно правильно выбрать их в зависимости от этапа роста растений.

Основные элементы питания

Картофель, как и другие растения, нуждается в макро- и микроэлементах:

  • Азот (N) – способствует росту зеленой массы, улучшает фотосинтез.
  • Фосфор (P) – необходим для развития корней и образования клубней.
  • Калий (K) – увеличивает устойчивость к заболеваниям и влияет на вкусовые качества.
  • Микроэлементы (железо, магний, бор и другие) – участвуют в различных физиологических процессах.

Начальные подкормки

При посадке картофеля важно подготовить почву и внести удобрения, которые обеспечат растения нужными микроэлементами с самого начала:

  • Компост или перегной – это органические удобрения, которые обогатят почву питательными веществами и улучшат структуру.
  • Нитрофоска – смесь азота, фосфора и калия, которая прекрасно подходит для первой подкормки.

Рекомендуется вносить удобрения в почву при перекопке перед посадкой: 1-2 стакана нитрофоски на 1 м².

Подкормка в фазе роста

Во время активного роста картофеля, особенно в период цветения, растения нуждаются в дополнительном питании. Это можно сделать с помощью следующих удобрений:

  • Куриный помет – отличный источник азота, но его нужно разбавлять водой (1:10) и давать в жидком виде.
  • Мочевина – эффективное азотное удобрение, которое можно применять в растворе (1 столовая ложка на 10 литров воды).
  • Суперфосфат – поможет обеспечить картофель фосфором, способствует образованию крупных клубней.

Подкормку лучше проводить через неделю после цветения, а затем повторять каждые 2-3 недели до конца формирования клубней.

Финишная подкормка

За 2-3 недели до сбора урожая стоит сделать финальную подкормку, чтобы клубни успели набраться питательных веществ. Для этого подходят:

  • Калийные удобрения (например, сульфат калия) – способствуют накоплению сахаров и улучшают вкус.
  • Древесная зола – содержит калий и микроэлементы, ее можно вносить в качестве органического удобрения.

Эти удобрения вносят в почву и легкими движениями рыхлят, чтобы активизировать их действие.

Другие полезные советы

  • Мульчирование: используя солому или скошенную траву, можно удержать влагу и уменьшить количество сорняков.
  • Полив: регулярный полив особенно важен в период цветения и формирования клубней. Вода поможет удобрениям лучше усваиваться корнями.
  • Соблюдение севооборота: не стоит сажать картофель на одно и то же место несколько лет подряд. Хорошими предшественниками будут бобовые, овощи и зеленые удобрения.

Подкормка картофеля – важный этап в агрономии, который напрямую влияет на качество и количество урожая. Правильный выбор удобрений и соблюдение рекомендаций помогут вам вырастить крупные и вкусные клубни. Не забывайте о важности комплексного подхода, который включает в себя не только химические удобрения, но и агротехнические мероприятия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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