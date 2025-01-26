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Как зимой отвадить крыс от любимого сада?

3:35
Садоводство

Крысы не только неприятны и создают неудобства, но и представляют серьёзную опасность для здоровья. Грызуны могут распространять болезни, повреждать растения и даже запасы продуктов питания.

крыса собирает рубли
Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain
крыса собирает рубли

Важно помнить, что дом может стать привлекательным для крыс, если у них будет лёгкий доступ к еде, воде и безопасному укрытию. Поэтому регулярная оценка ситуации и принятие мер предосторожности являются ключевыми шагами к защите от грызунов.

Вот семь простых советов, которые помогут отпугнуть крыс:

1. Держите источники пищи подальше. 

Крыс, прежде всего, привлекает легкодоступная еда. Регулярно убирайте опавшие семена и крошки из-под кормушек для птиц, которые служат отличным источником пищи для грызунов. Если вы храните корм для домашних животных в саду, поместите его в плотно закрывающиеся контейнеры. Никогда не оставляйте пищевые отходы или кухонные отходы, предназначенные для компостирования, на улице без надлежащей защиты.

2. Используйте запирающиеся контейнеры для компоста.

Органические отходы, такие как очистки овощей и фруктов, также могут привлекать крыс, особенно если они легкодоступны. Выберите компостер с запирающейся крышкой, чтобы грызуны не смогли получить доступ к его содержимому. Кроме того, избегайте компостирования продуктов животного происхождения, таких как мясо или молочные продукты, поскольку они особенно привлекательны для вредителей.

3. Наведите порядок в саду.

Неухоженный сад может стать для крыс местом укрытия. Регулярно удаляйте накопившиеся садовые отходы, такие как опавшие листья, ветки и отмершие части растений. Густые кусты и разросшиеся живые изгороди также служат убежищем для непрошенных гостей, поэтому регулярно подрезайте их и поддерживайте порядок.

4. Блокируйте точки доступа.

Крысы легко проникают в здания через щели, трещины и открытые вентиляционные отверстия. Регулярно проверяйте состояние зданий и заделывайте все отверстия металлической сеткой или другим прочным материалом. Держите водосточные желоба и двери складов закрытыми, чтобы они не служили точками проникновения.

5. Посадите растения, отпугивающие грызунов.

Некоторые растения, такие как мята, отпугивают крыс своим сильным запахом. Такие растения стоит высаживать по всему саду, особенно возле потенциальных точек проникновения. Они не только отпугивают грызунов, но и улучшают эстетику нашего сада.

6. Используйте ловушки и сигнализацию.

Гуманные ловушки или ультразвуковые отпугиватели могут стать эффективными инструментами против крыс. С их помощью мы можем предотвратить появление грызунов в нашем саду или доме. Важно размещать ловушки в местах, где крысы могут появляться чаще всего, например, вдоль стен или в углах.

7. Проверьте места хранения.

Гаражи, садовые сараи и другие складские помещения могут стать идеальными местами для создания крысиных гнёзд. Регулярно проверяйте, надежно ли закрыты эти помещения, и убирайте оттуда все отходы и продукты питания. 

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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