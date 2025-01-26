Сахар — ключ к роскошному цветению герани в любое время года

В почве сахар преобразуется в глюкозу, которая является мощным источником энергии для роста и цветения растения. Особенно это актуально в зимний период, когда герань испытывает недостаток света.
После такой подкормки растение становится более крепким, активно растёт, а цветение становится более ярким и продолжительным.
Для приготовления раствора необходимо растворить одну столовую ложку сахара в 600 миллилитрах воды или одну-две таблетки глюкозы в литре воды. Поливать растение следует раз в две недели, избегая излишнего увлажнения почвы.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.