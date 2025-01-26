Сахар — ключ к роскошному цветению герани в любое время года

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В почве сахар преобразуется в глюкозу, которая является мощным источником энергии для роста и цветения растения. Особенно это актуально в зимний период, когда герань испытывает недостаток света.

Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Герань

После такой подкормки растение становится более крепким, активно растёт, а цветение становится более ярким и продолжительным.

Для приготовления раствора необходимо растворить одну столовую ложку сахара в 600 миллилитрах воды или одну-две таблетки глюкозы в литре воды. Поливать растение следует раз в две недели, избегая излишнего увлажнения почвы.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

