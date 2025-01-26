Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сломать зубы о хлеб? Реальная угроза, о которой вы не знали
Страх кошек перед бананами: миф или реальность
Вред от солярия: 3 мифа, в которые вы до сих пор верите
Как отучить собаку грызть поводок: советы для владельцев
Почему желтеет рассада? Этот компонент в почве влияет на здоровье растений
Тренировочный план от Хелен Миррен: поменяйте свою жизнь за 12 минут
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков

Сахар — ключ к роскошному цветению герани в любое время года

0:40
Садоводство

В почве сахар преобразуется в глюкозу, которая является мощным источником энергии для роста и цветения растения. Особенно это актуально в зимний период, когда герань испытывает недостаток света.

Герань
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Герань

После такой подкормки растение становится более крепким, активно растёт, а цветение становится более ярким и продолжительным.

Для приготовления раствора необходимо растворить одну столовую ложку сахара в 600 миллилитрах воды или одну-две таблетки глюкозы в литре воды. Поливать растение следует раз в две недели, избегая излишнего увлажнения почвы.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Авто
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Последние материалы
Робот или автомат: какую коробку вы выберете, чтобы не пожалеть
Россияне назвали самые необычные причины перевеса багажа после отпусков
Анастасию Решетову раскритиковали за едкую шутку про Алсу
Недоваренная курица: чем вы рискуете, не доводя мясо до готовности
Американский ИИ стирает данные о холокосте — бот Анны Франк призывает не искать виновных
Эксперты рассказали, чем опасен идеальный пресс для женщин
Чем хуже ты выглядишь ночью, тем красивее утром: тренд или ловушка
Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений
Проблемы с разлукой: как научить собаку спокойно оставаться одной
Сырная корочка и сметанный соус: идеальные пельмени за 40 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.