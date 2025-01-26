Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почувствуй себя человеком — ученые заставят ИИ страдать, чтобы проверить его разумность
Новый взгляд на сырники: готовим с секретной добавкой
5 причин, почему увлажнитель воздуха должен быть у вас дома
Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон
Ford Puma укрепляет свои позиции в автомобильной индустрии
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой
Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже
Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных
Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом

Картофель, который не подведет: проверенные дачниками сорта понравятся и вам

1:47
Садоводство

Из всего разнообразия сортов картофеля можно выделить несколько настоящих фаворитов, которые не только неприхотливы в уходе, но и обладают отменными вкусовыми качествами.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Аврора

Этот сорт — настоящая находка. Им можно заменить любимую многими "Синеглазку", которая, к сожалению, плохо хранится. Аврора же не только вкусна, но и прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Её продолговатые клубни с розовато-красной кожурой и кремовой мякотью отлично подходят для любых блюд.

Адретта

Ещё один универсальный сорт, который станет вашим любимчиком. Его рассыпчатая мякоть с высоким содержанием крахмала делает этот картофель идеальным для жарки, варки и приготовления пюре. А устойчивость к болезням и перепадам температур — дополнительный плюс.

Гусар

Этот сорт станет настоящим спасением для засушливых регионов. Он спокойно переносит жару и не боится капризов погоды. Его короткоовальные клубни с желтой мякотью прекрасно подходят для жарки.

Королева Анна

Неприхотливая красавица, устойчивая к фитофторозу и переувлажнению. Её овальные клубни с гладкой кожицей и плотной сладковатой мякотью универсальны в использовании.

Беллароза

Раннеспелый сорт, который быстро созревает и радует обильным урожаем. Крупные красные клубни с кремовой мякотью обладают отличными вкусовыми качествами. Все вышеперечисленные сорта отлично хранятся, не требуют особого ухода и всегда дают хороший урожай.

Если вы ищете надежные и вкусные сорта картофеля для своего огорода, можно смело попробовать эти.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Последние материалы
Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных
Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже
Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом
Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть
Психолог Самбурский объяснил, почему 42-летняя Светлана Ходченкова до сих пор одинока
Сохраним энергию — инновационное решение для масштабного хранения энергии
Картофель, который не подведет: проверенные дачниками сорта понравятся и вам
Засор в раковине? Эти два ингредиента решат проблему за пару минут
Необычная пицца из картофеля: гости будут в восторге
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.