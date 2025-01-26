Картофель, который не подведет: проверенные дачниками сорта понравятся и вам

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Из всего разнообразия сортов картофеля можно выделить несколько настоящих фаворитов, которые не только неприхотливы в уходе, но и обладают отменными вкусовыми качествами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Аврора

Этот сорт — настоящая находка. Им можно заменить любимую многими "Синеглазку", которая, к сожалению, плохо хранится. Аврора же не только вкусна, но и прекрасно сохраняется в течение всей зимы. Её продолговатые клубни с розовато-красной кожурой и кремовой мякотью отлично подходят для любых блюд.

Адретта

Ещё один универсальный сорт, который станет вашим любимчиком. Его рассыпчатая мякоть с высоким содержанием крахмала делает этот картофель идеальным для жарки, варки и приготовления пюре. А устойчивость к болезням и перепадам температур — дополнительный плюс.

Гусар

Этот сорт станет настоящим спасением для засушливых регионов. Он спокойно переносит жару и не боится капризов погоды. Его короткоовальные клубни с желтой мякотью прекрасно подходят для жарки.

Королева Анна

Неприхотливая красавица, устойчивая к фитофторозу и переувлажнению. Её овальные клубни с гладкой кожицей и плотной сладковатой мякотью универсальны в использовании.

Беллароза

Раннеспелый сорт, который быстро созревает и радует обильным урожаем. Крупные красные клубни с кремовой мякотью обладают отличными вкусовыми качествами. Все вышеперечисленные сорта отлично хранятся, не требуют особого ухода и всегда дают хороший урожай.

Если вы ищете надежные и вкусные сорта картофеля для своего огорода, можно смело попробовать эти.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые.

