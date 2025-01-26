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Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений

1:55
Садоводство

Яичная скорлупа действительно заслужила репутацию хорошего удобрения. Она богата кальцием, а также содержит калий и фосфор, необходимые для роста растений. Однако, как и с любым удобрением, важно учитывать, что не все культуры одинаково реагируют на такие подкормки.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Почему яичная скорлупа может быть вредна для некоторых растений

Основной риск заключается в избытке кальция, который может негативно влиять на развитие определённых культур. Вот растения, которым лучше избегать подкормки яичной скорлупой:

  • Помидоры: Хоть кальций и важен для томатов, его избыток приводит к болезням. Растение больше страдает от переизбытка этого элемента, чем от его недостатка.
  • Картофель: Чрезмерное количество кальция может деформировать клубни, вызывая их растрескивание.
  • Морковь: Обилие кальция ухудшает качество корнеплодов.
  • Свёкла: Избыток кальция делает бурые корнеплоды жёсткими и невкусными.
  • Лук: Чрезмерное содержание кальция мешает правильному развитию этой культуры.

Как использовать яичную скорлупу правильно

Если вы хотите удобрить почву скорлупой, убедитесь, что она подойдёт вашим растениям. Например, скорлупа отлично подходит для капусты, перца или баклажанов, которые хорошо переносят кальций.

Чтобы избежать проблем, добавляйте скорлупу умеренно, предварительно измельчив её в порошок. Это позволяет питательным веществам лучше усваиваться и снижает риск перенасыщения почвы.

Грамотный подход к подкормке

Яичная скорлупа — полезный, но требующий осторожного использования ресурс. Учитывайте потребности разных растений и следите за балансом питательных веществ в почве, чтобы избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Яичная скорлупа - внешняя оболочка яйца, которая бывает как твёрдой, так и мягкой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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