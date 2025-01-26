Никакой химии: защищаем растения от муравьев и тли

Муравьи на огороде могут быть полезными, рыхля почву и уничтожая вредителей, но их чрезмерное размножение может превратиться в серьёзную проблему. Они защищают тлю, которая высасывает соки из растений, строят муравейники на грядках, повреждают корневую систему, бутоны и плоды, что особенно заметно на молодых растениях и ягодных культурах.
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей
Натуральные методы борьбы с муравьями
Чтобы защитить огород без вреда для экосистемы, можно использовать натуральные средства:
Зола или корица: Посыпьте их там, где активны муравьи.
Уксусный раствор: 1 стакан уксуса на литр воды, обработайте дорожки и муравейники.
Растения-репелленты: Высадите мяту, пижму или полынь вдоль участка.
Приманки и ловушки
Муравьи легко идут на сладости, что можно использовать против них:
Смесь сахара и борной кислоты (1:1): Оставьте у муравейников, чтобы яд достиг гнезда.
Кукурузная мука: Разбухая в желудке муравья, она вызывает его гибель.
Липкие ленты: Обвяжите деревья или кусты, чтобы ограничить доступ насекомых к растениям.
Химические и радикальные методы
Если натуральные способы неэффективны, попробуйте:
Инсектициды: Препараты на основе диазинона или циперметрина эффективны при строгом соблюдении инструкции.
Кипяток или солевой раствор: Залейте им муравейник в случае его значительного разрастания.
Борьба с муравьями требует комплексного подхода. Начните с мягких методов, постепенно переходя к более радикальным, если ситуация не улучшается. Поддерживайте баланс, чтобы сохранить экосистему огорода, ведь муравьи — часть природы.