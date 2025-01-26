Никакой химии: защищаем растения от муравьев и тли

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи на огороде могут быть полезными, рыхля почву и уничтожая вредителей, но их чрезмерное размножение может превратиться в серьёзную проблему. Они защищают тлю, которая высасывает соки из растений, строят муравейники на грядках, повреждают корневую систему, бутоны и плоды, что особенно заметно на молодых растениях и ягодных культурах.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Натуральные методы борьбы с муравьями

Чтобы защитить огород без вреда для экосистемы, можно использовать натуральные средства:

Зола или корица: Посыпьте их там, где активны муравьи.

Уксусный раствор: 1 стакан уксуса на литр воды, обработайте дорожки и муравейники.

Растения-репелленты: Высадите мяту, пижму или полынь вдоль участка.

Приманки и ловушки

Муравьи легко идут на сладости, что можно использовать против них:

Смесь сахара и борной кислоты (1:1): Оставьте у муравейников, чтобы яд достиг гнезда.

Кукурузная мука: Разбухая в желудке муравья, она вызывает его гибель.

Липкие ленты: Обвяжите деревья или кусты, чтобы ограничить доступ насекомых к растениям.

Химические и радикальные методы

Если натуральные способы неэффективны, попробуйте:

Инсектициды : Препараты на основе диазинона или циперметрина эффективны при строгом соблюдении инструкции.

: Препараты на основе диазинона или циперметрина эффективны при строгом соблюдении инструкции. Кипяток или солевой раствор: Залейте им муравейник в случае его значительного разрастания.

Борьба с муравьями требует комплексного подхода. Начните с мягких методов, постепенно переходя к более радикальным, если ситуация не улучшается. Поддерживайте баланс, чтобы сохранить экосистему огорода, ведь муравьи — часть природы.