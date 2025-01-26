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Как подсолнечник истощает землю и что с этим делать

1:50
Садоводство

Подсолнечник — яркая и полезная культура, но после её выращивания почва остаётся истощённой. Это связано с тем, что растение потребляет большое количество питательных веществ, особенно азота, калия и фосфора, вытягивая их даже из глубоких слоёв земли. Более того, подсолнечник выделяет вещества, подавляющие рост других растений, что осложняет выращивание следующих культур.

Подсолнечник
Фото: commons.wikimedia.org by Madmad1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Подсолнечник

После сбора урожая землю часто сложно восстановить. Сажать сразу новые культуры не рекомендуется — им не хватит ресурсов для нормального роста. Однако правильный уход может вернуть почве её плодородие.

Как восстановить почву после подсолнечника

  1. Удобрения: Используйте органику, например, перепревший навоз или компост, а также калийные и фосфорные смеси.
  2. Сидераты: Посадите горчицу, люпин или овёс. Они обогатят почву азотом и улучшат её структуру.
  3. Отдых земли: Дайте земле "передохнуть" на один сезон, если это возможно.
  4. Севооборот: Не сажайте культуры с похожими потребностями, такие как кукуруза или картофель. Выберите бобовые, шпинат или редис.

Какие культуры подходят после подсолнечника

После восстановления почвы на следующий год хорошо подойдут культуры с низкими потребностями в питательных веществах: горох, фасоль, редис или зелёные культуры.

Почему важно правильно ухаживать за землёй

Подсолнечник — это не только украшение огорода, но и серьёзное испытание для почвы. Грамотный уход и севооборот помогут сохранить плодородие земли и избежать скудного урожая. Забота о почве вернётся богатым урожаем в следующем сезоне!

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere - оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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