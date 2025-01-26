Как использовать апельсиновую кожуру для выращивания рассады? Секреты успешных садоводов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как сделать удобрение из апельсиновых корок

Чаще всего цедру апельсина используют для подкормки растений и повышения плодородия почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корка апельсина

Для этого ее закапывают в землю, как банановые шкурки. Корка насыщает почву азотными соединениями и улучшает всхожесть растений. Если вы выбрасываете кожуру цитрусовых, то делайте это только в компост.

Свежие апельсиновые или мандариновые корки можно закопать в землю рядом с растением, которое вы хотите помочь окрепнуть. Самое главное — не закапывать удобрение глубоко. Также учтите, что делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить ни стебель, ни корень растения.

Для приготовления удобрения возьмите 100 грамм апельсиновых корок и залейте их 1 литром воды. Оставьте в темном месте на 3-4 дня, а затем опрыскайте растения раствором.

Еще один способ — замочить апельсиновые корки в воде, измельчить их на мясорубке или блендере, высыпать в трехлитровую банку и залить теплой водой. Оставить на 5 дней в темном месте и процедить.

Апельсиновые корки можно использовать и против вредителей. Для этого также нужно приготовить настой, но немного другой. Возьмите кожуры трех апельсинов, мелко нарежьте их и добавьте литр теплой воды. Оставьте настой на одну неделю: он должен хорошо настояться.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



