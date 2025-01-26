Как вырастить сладкую малину? Вот чем нужно подкормить кусты весной

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему малина не растет сладкой

Важно понимать, что сорта малины будут отличаться по степени начальной сладости ягод. Однако на сладость малины часто влияет неправильный уход. Например, слишком большой или недостаточный полив или слишком большое количество азота.

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Что делать с малиной весной

Весенний уход за малиной включает в себя: освобождение кустов от укрытий, установку шпалер для летней малины, подкормки, полив, рыхление почвы под растениями и мульчирование, обрезку и профилактику от вредителей и болезней.

Для удобрения малины можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Можно опрыскать куст раствором нашатырного спирта в сочетании с жидким мылом. Это удобрение используется для внекорневой подкормки.

Подкормка зольным раствором или сухой золой обеспечит корневую систему калием. Для богатого урожая ягод рекомендуется вносить азотные удобрения и аммиачную селитру.

Если листья рано желтеют, стоит добавить магний. Во второй половине лета нужно сделать акцент на калийно-фосфорных удобрениях, чтобы ягоды были сладкими, а растение устойчивым к болезням.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.



