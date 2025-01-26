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Польза гороха: почему стоит его выращивать

Садоводство » Советы

Горох — это не только вкусный и питательный продукт, но и одно из самых простых в выращивании растений. С его помощью можно создать не только аппетитные блюда, но и декоративные элементы в саду.

Шаг 1: Выбор времени и места для посадки

Горох — холодостойкая культура, поэтому его можно сажать весной, когда температура почвы достигнет 5-7 °C. В зависимости от региона, это может быть конец марта — начало мая. Для лучшего роста выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой.

Шаг 2: Подготовка почвы

Горох предпочитает легкие, гумусные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Вот как подготовить почву:

  1. Оборка почвы: перекопайте участок на глубину 20-30 см. Удалите все сорняки и камни.
  2. Удобрение: внесите органические удобрения, такие как перегной или компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения необходимыми питательными веществами.
  3. Равномерное выравнивание: равномерно выровняйте поверхность почвы с помощью граблей.

Шаг 3: Посев семян

  1. Выбор сорта: существуют разные сорта гороха: сахарный (для свежего употребления), кормовой (для животных) и колосовой (для сушки). Выберите подходящий сорт в зависимости от ваших предпочтений.
  2. Посев: сделайте бороздки глубиной 3-5 см на расстоянии 30-50 см друг от друга. Разместите семена на расстоянии 5-10 см друг от друга и присыпьте землей.
  3. Полив: после посева хорошо полейте участок, чтобы семена могли быстрее прорасти.

Шаг 4: Уход за растением

  1. Полив: горох нуждается в регулярном поливе, особенно в период цветения и формирования плодов. Избегайте чрезмерного увлажнения, чтобы корни не загнили.
  2. Прореживание: когда сеянцы достигнут высоты 5-10 см, прорежьте их, оставляя только самые сильные растения на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  3. Поддержка: если вы выращиваете высокие сорта гороха, установите подпорки для стеблей, чтобы они могли виться и фиксироваться.
  4. Удаление сорняков: регулярно удаляйте сорняки, чтобы не дать им забрать необходимые питательные вещества у гороха.

Шаг 5: Сбор урожая

Горох обычно готов к сбору через 60-70 дней после посева, в зависимости от сорта. Сбор урожая может проводиться, когда стручки полностью наполнены, но ещё не пересохли.

  1. Сбор стручков: осторожно срывайте стручки с растения, не повреждая саму культуру.
  2. Хранение: свежий горох лучше употреблять сразу, но при желании его можно заморозить или законсервировать.

Выращивание гороха — это доступное и интересное занятие для садоводов любого уровня. Следуя простым шагам, вы можете получить вкусный и питательный урожай прямо у себя на участке. Не забывайте о правильном уходе, и ваш горох удивит вас своим вкусом и качеством!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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