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Зачем стричь растения? 7 важных причин для обрезки

3:30
Садоводство » Советы

Стрижка растений – это ключевая агротехническая мера, которая имеет большое значение как для декоративного, так и для сельскохозяйственного садоводства. Многие садоводы недослушивают или недооценивают важность этой процедуры, однако правильно выполненная стрижка может значительно улучшить здоровье и внешний вид растений.

Обрезка кустарников
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Обрезка кустарников

Формирование и улучшение формы

Одной из первых причин стрижки является формирование кустарников и деревьев. Регулярное подрезание позволяет добиться желаемой формы кроны, устранять неаккуратные побеги и придавать растению эстетически привлекательный вид. Особенно актуально это для декоративных растений, которые часто используются для оформления садов и парков. 

Устранение больных и поврежденных частей

Стрижка помогает поддерживать здоровье растения. Удаляя больные, поврежденные или усохшие ветки, вы предотвращаете распространение болезней и вредителей. Это особенно важно для фруктовых деревьев и овощных культур, где здоровье растения непосредственно влияет на урожайность.

Стимулирование роста

Уменьшая объем листвы, вы создаете условия для лучшего проникновения света и воздуха в центр растения. Это стимулирует активный рост новых побегов и листьев. Стрижка также способствует образованию боковых побегов, что придаёт растению более густой и яркий вид.

Повышение плодоношения

Для многих фруктовых деревьев регулярная стрижка необходима для повышения урожайности. Деревья, которые регулярно обрезают, вырабатывают больше плодов: это связано с тем, что в результате процедуры улучшается доступ света к фруктам и оптимизируется распределение питательных веществ. Кроме того, снятие старых плодов позволяет растению сосредоточиться на формировании новых.

Контроль над размножением

Некоторые растения могут быстро разрастаться, занимая большие площади и затеняя другие культуры. Регулярная стрижка помогает сдерживать рост агрессивных видов и поддерживать гармонию в саду. Это особенно актуально для лианных растений и некоторых видов кустарников, которые могут угнетать соседние растения.

Улучшение вентиляции и солнечного света

Стрижка улучшает циркуляцию воздуха вокруг растения и позволяет солнечному свету проникать в его крону. Это снижает риск заболеваний, вызванных растущей влажностью, и создает более благоприятные условия для фотосинтеза.

Эстетическое удовольствие

Наконец, один из наиболее приятных аспектов стрижки растений — это возможность создавать красивые живые изгороди, фигурные формы и уникальные композиции в саду. Правильно оформленные растения создают уюта и гармонию в ландшафте, что делает сад более привлекательным и уютным местом для отдыха.

Стрижка растений — важная и необходимая процедура, играющая ключевую роль как в поддержании здоровья и красоты растений, так и в повышении их продуктивности. Правильно выполненная стрижка позволяет улучшить форму, предотвратить болезни, стимулировать рост и повысить урожайность. Не забывайте о регулярной обрезке, и ваши зеленые любимцы ответят вам роскошным цветением или щедрым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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