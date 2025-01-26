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Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать

3:17
Садоводство » Цветы

Садоводство — это не только искусство, но и наука. Понимание того, какие растения могут соседствовать друг с другом, а какие лучше держать подальше, может существенно повлиять на рост и развитие вашего сада. Некоторые растения, пересаженные рядом, становятся конкурентами, другие же могут даже угнетающе влиять друг на друга.

Девушка в цветах
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в цветах

Лаванда и гвоздики

Лаванда известна своим привлекательным ароматом и способностью отпугивать вредителей, однако ее соседство с гвоздиками может привести к проблемам. Лаванда предпочитает сухие и солнечные условия, тогда как гвоздики требуют более влажной почвы. Эти разные требования к условиям ухода могут привести к тому, что одно из растений будет угнетено.

Маки и ромашки

Маки — это растения, которые любят яркий солнечный свет и хорошо дренированную почву. Ромашки, наоборот, могут затенять маки, что препятствует их росту. Кроме того, они могут быть восприимчивы к болезням, передающимся через корни, что может пагубно сказаться на маках. Поэтому лучше высаживать эти растения на определенном расстоянии друг от друга.

Тюльпаны и нарциссы

Хотя тюльпаны и нарциссы оба принадлежат к семейству лилиевых, их не стоит сажать бок о бок. Наризиссы выделяют вещества, которые могут угнетать рост тюльпанов и вызывать их заболевания. Кроме того, у тюльпанов и нарциссов разные сроки цветения, что может привести к тому, что одно из растений затеняет другое.

Флоксы и астры

Флоксы прекрасно смотрятся в цветниках, однако они не всегда хорошо уживаются с астрами. Эти два растения могут иметь похожие требования к уходу, но флоксы склонны к развитию грибковых заболеваний, которые могут передаваться и астре. Лучше всего высаживать их в разные участки сада, чтобы минимизировать риски.

Розы и чернобривцы

Несмотря на свою красоту, чернобривцы могут оказать негативное воздействие на розы. Дело в том, что эти растения могут привлекать вредителей, таких как тля, которые затем могут перейти на розы. Кроме того, чернобривцы могут состоять в конкуренции за питательные вещества, особенно в время активного роста.

Петунии и бакопа

Петунии высоко ценятся за свое обилие цветов, но они могут затенять бакопу, препятствуя ее росту. Бакопа, в свою очередь, требует более прохладной почвы и влажности, что отличается от условий, предпочитаемых петуниями. Поэтому лучше всего высаживать их отдельно или на разных уровнях цветника.

Восприятие соседства растений имеет огромное значение для достижения успеха в садоводстве. Запомните, что не все цветы могут мирно сосуществовать друг с другом. Рассмотрев потребности и особенности каждого растения, вы сможете создать гармоничное и красивое пространство в вашем саду. В конечном итоге учитывайте индивидуальные нужды ваших любимых растений, и они отплатят вам своим цветением и великолепием!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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