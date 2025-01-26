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Удивите своих близких: получите пышную герань с помощью весенней обрезки

3:39
Садоводство » Комнатные цветы

Герань — одно из самых популярных домашних растений, отличающееся яркими цветами и легкостью в уходе. Правильная обрезка герани весной — это ключ к формированию пышного и здорового куста, который станет настоящим украшением вашего дома. 

Герань
Фото: Own work by Lewis Collard
Герань

Зачем обрезать герань?

Весной обрезка герани необходима для:

  1. Формирования кустовой формы: обрезка помогает создать более густой и компактный куст, способствуя росту боковых побегов.
  2. Увеличения количества цветков: правильная обрезка стимулирует цветение и помогает растению сосредоточить силы на образовании новых бутонов.
  3. Удаления больных и поврежденных частей: обрезка позволяет избавиться от старых, слабых и больных листьев и стеблей, что улучшает общее состояние растения.
  4. Стимулирования нового роста: весной герань начинает новый этап вегетации, и обрезка способствует активному росту и развитию.

Когда обрезать герань?

Весна — идеальное время для обрезки герани. Обычно рекомендуется проводить обрезку в конце февраля — начале марта, когда растение пробуждается после зимнего сна и начинает активно расти. Важно убедиться, что в вашем регионе уже не ожидаются заморозки.

Как правильно обрезать герань?

Вот пошаговая инструкция по обрезке герани:

  1. Подготовьте инструменты: вам понадобятся острые садовые ножницы или секатор, а также дезинфицирующее средство (например, спирт или спиртовой раствор), чтобы предотвратить заражение.
  2. Осмотрите растение: проведите осмотр герани и обратите внимание на здоровые и поврежденные части. Уберите все засохшие, больные или пожелтевшие листья и стебли.
  3. Обрезка стеблей: для формирования кустовой формы обрежьте верхушки стеблей на высоте около 1/3 длины. Это позволит растению активно развивать боковые побеги; кроме того, можно удалить старые стебли, которые не приносят новых побегов. Обычно это касается стеблей, которые уже flowered в прошлом году и не имеют здоровья.
  4. Укоренение черенков: если у вас есть желание размножить ваше растение, вы можете использовать обрезанные верхушки стеблей как черенки. Поместите их в воду или специальный грунт для укоренения.
  5. Удаление захвативших побегов: если герань разрослась слишком сильно, уберите длинные и вытянутые побеги, которые придают растению неряшливый вид.
  6. Послеобрезка: после завершения обрезки рекомендуется полить растение и добавить удобрения, богатые фосфором и калием, чтобы поддержать его дальнейший рост и цветение.

Уход за геранью после обрезки

После обрезки важно продолжать заботиться о герани:

  • Полив: поддерживайте регулярный полив, но не переувлажняйте почву.
  • Освещение: Убедитесь, что растение получает достаточное количество света. Герань любит яркий рассеянный свет.
  • Удобрение: в период активного роста используйте удобрения каждые 2-4 недели.

Обрезка герани весной — это простой и эффективный способ получить здоровое и пышное растение. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете не только улучшить внешний вид своей герани, но и обеспечить ей жизненно важные условия для роста и цветения. Пускай ваша герань порадует вас яркими цветами и станет настоящим украшением вашего дома!

Уточнения

Гера́нь — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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