Секрет идеального урожая томатов: сажаем рядом эти растения — результат впечатляет

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите эффективно использовать место на грядках и повысить урожайность? Знание о правильных соседях для томатов поможет создать гармоничное пространство и улучшить их рост.

Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бархатцы

Что посадить рядом с помидорами

Лук

Посадка лука рядом с томатами – отличное решение. Регулярное удаление нижних листьев и пасынков у помидоров позволит луку полноценно развиваться, а урожай получится качественным.

Травы и зелень

Рядом с томатами прекрасно растут:

щавель,

базилик,

шпинат,

салат.

Эти культуры можно высаживать между кустами помидоров, не выделяя для них отдельные грядки.

Горчица

Этот сосед обладает уникальными преимуществами:

защищает томаты от фитофторы и парши;

обогащает почву, улучшая её качество.

Бархатцы

Эти цветы станут не только украшением грядки, но и защитниками томатов от вредителей. Бархатцы – идеальный вариант для тех, кто хочет совместить эстетику и пользу.

Арбузы

Неожиданный, но успешный сосед для томатов – арбузы. Они хорошо себя чувствуют рядом и не мешают росту друг друга.

Итог

Совместная посадка культур с томатами помогает экономить место, улучшает почву и защищает растения от болезней и вредителей. Подберите подходящих соседей, и ваши грядки станут примером идеального сада.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

