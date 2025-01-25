Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории

Секрет идеального урожая томатов: сажаем рядом эти растения — результат впечатляет

1:30
Садоводство

Хотите эффективно использовать место на грядках и повысить урожайность? Знание о правильных соседях для томатов поможет создать гармоничное пространство и улучшить их рост.

Бархатцы
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бархатцы

Что посадить рядом с помидорами

Лук

Посадка лука рядом с томатами – отличное решение. Регулярное удаление нижних листьев и пасынков у помидоров позволит луку полноценно развиваться, а урожай получится качественным.

Травы и зелень

Рядом с томатами прекрасно растут:

  • щавель,
  • базилик,
  • шпинат,
  • салат.

Эти культуры можно высаживать между кустами помидоров, не выделяя для них отдельные грядки.

Горчица

Этот сосед обладает уникальными преимуществами:

  • защищает томаты от фитофторы и парши;
  • обогащает почву, улучшая её качество.

Бархатцы

Эти цветы станут не только украшением грядки, но и защитниками томатов от вредителей. Бархатцы – идеальный вариант для тех, кто хочет совместить эстетику и пользу.

Арбузы

Неожиданный, но успешный сосед для томатов – арбузы. Они хорошо себя чувствуют рядом и не мешают росту друг друга.

Итог

Совместная посадка культур с томатами помогает экономить место, улучшает почву и защищает растения от болезней и вредителей. Подберите подходящих соседей, и ваши грядки станут примером идеального сада.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать
Красота и стиль
Скрытые угрозы наращивания ресниц, о которых стоит знать Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории
Секреты собачьего общения: зачем питомцы нюхают друг друга под хвостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.