Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов

Вытягивание и полысение герани — частая проблема, с которой сталкиваются цветоводы. Однако вернуть растению пышный вид не так сложно, если знать несколько простых правил.
Главной причиной проблемы является недостаток солнечного света. При нехватке освещения растение начинает тянуться вверх, теряя листья в нижней части стебля.
Секрет восстановления герани — весенняя обрезка по методу "5 узлов".
На каждом основном стебле оставьте по пять узлов. Это позволит растению направить силы на формирование новых побегов и сделать его более густым.
Вы можете оставить больше, ориентируясь на длину стеблей. Важно, чтобы обрезка подходила индивидуально вашему растению.
Не спешите с обрезкой в условиях недостатка света — герань снова начнет вытягиваться. Однако и затягивать с этим процессом не стоит, иначе цветение начнется позже.
После обрезки избегайте обильного полива, чтобы не допустить загнивания корней.
Если внешний вид герани вас устраивает, обрезка необязательна. Подстригать растение каждую весну стоит только при необходимости.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть герани её красоту и пышность. Ухоженное растение станет украшением вашего подоконника и будет радовать вас обильным цветением.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).
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