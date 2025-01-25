Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вытягивание и полысение герани — частая проблема, с которой сталкиваются цветоводы. Однако вернуть растению пышный вид не так сложно, если знать несколько простых правил.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Почему герань вытягивается и лысеет

Главной причиной проблемы является недостаток солнечного света. При нехватке освещения растение начинает тянуться вверх, теряя листья в нижней части стебля.

Как вернуть пышность герани

Секрет восстановления герани — весенняя обрезка по методу "5 узлов".

Что нужно делать

На каждом основном стебле оставьте по пять узлов. Это позволит растению направить силы на формирование новых побегов и сделать его более густым.

Если 5 узлов слишком мало

Вы можете оставить больше, ориентируясь на длину стеблей. Важно, чтобы обрезка подходила индивидуально вашему растению.

Когда обрезать

Не спешите с обрезкой в условиях недостатка света — герань снова начнет вытягиваться. Однако и затягивать с этим процессом не стоит, иначе цветение начнется позже.

Уход после обрезки

Полив

После обрезки избегайте обильного полива, чтобы не допустить загнивания корней.

Обязательна ли обрезка

Если внешний вид герани вас устраивает, обрезка необязательна. Подстригать растение каждую весну стоит только при необходимости.

Итог

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть герани её красоту и пышность. Ухоженное растение станет украшением вашего подоконника и будет радовать вас обильным цветением.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

