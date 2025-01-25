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Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов

1:40
Садоводство

Вытягивание и полысение герани — частая проблема, с которой сталкиваются цветоводы. Однако вернуть растению пышный вид не так сложно, если знать несколько простых правил.

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

Почему герань вытягивается и лысеет

Главной причиной проблемы является недостаток солнечного света. При нехватке освещения растение начинает тянуться вверх, теряя листья в нижней части стебля.

Как вернуть пышность герани

Секрет восстановления герани — весенняя обрезка по методу "5 узлов".

  • Что нужно делать

На каждом основном стебле оставьте по пять узлов. Это позволит растению направить силы на формирование новых побегов и сделать его более густым.

  • Если 5 узлов слишком мало

Вы можете оставить больше, ориентируясь на длину стеблей. Важно, чтобы обрезка подходила индивидуально вашему растению.

  • Когда обрезать

Не спешите с обрезкой в условиях недостатка света — герань снова начнет вытягиваться. Однако и затягивать с этим процессом не стоит, иначе цветение начнется позже.

Уход после обрезки

  • Полив

После обрезки избегайте обильного полива, чтобы не допустить загнивания корней.

  • Обязательна ли обрезка

Если внешний вид герани вас устраивает, обрезка необязательна. Подстригать растение каждую весну стоит только при необходимости.

Итог

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть герани её красоту и пышность. Ухоженное растение станет украшением вашего подоконника и будет радовать вас обильным цветением.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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