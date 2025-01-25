Экзотика в вашем саду: 5 растений, которые всех удивят

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите поразить соседей и создать уникальный сад, который станет предметом восхищения? Новый подход к выбору плодовых растений сделает ваш участок не только красивым, но и вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Маракуйя

Какие растения удивят всех?

Драконов фрукт (питахайя)

Этот экзотический плод с необычным видом и сладким вкусом точно вызовет восторг. Однако питахайя любит солнечный свет и почву с хорошим дренажем. Если готовы обеспечить такие условия, смело высаживайте!

Маракуйя

Сочные и полезные плоды маракуйи адаптируются к разным климатам, что делает её подходящей для большинства садов. Единственный нюанс — культура требует регулярного полива.

Хурма

Сладкий и питательный фрукт, который украсит ваш участок. Для успешного выращивания хурмы важно выбрать солнечное место и обеспечить качественный дренаж почвы.

Клюква

Эта ягода не только полезна, но и отлично вписывается в сад. Она предпочитает влажные условия, поэтому подойдет для участков с повышенной влажностью.

Личи

Сладкий, ароматный плод станет настоящей жемчужиной сада. Однако это теплолюбивое растение не переносит заморозков, поэтому оно подходит только для регионов с мягким климатом.

Итоги

Экзотические растения преобразят ваш сад, добавив в него уникальность и новизну. Сочетайте красоту с практичностью и радуйтесь удивительным вкусам.

Уточнения

Пита́йя или питаха́йя, — общее название плодов нескольких видов кактусов из родов Hylocereus и Stenocereus. Английское общеупотребительное название этих плодов — dragon fruit ("драконий фрукт").

