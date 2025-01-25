Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наказывать или нет: как воспитывать собаку правильно
Лучший способ есть десерты без вреда для здоровья
Эти парфюмы могут стать причиной бесплодия — что нужно знать
Напитки для утра и вечера: как правильно начать и завершить день
Не тренируйтесь так вечером: это ухудшает ваш сон
Раскрыты любимые и нелюбимые места отдыха мультимиллионеров
Электромобили Mercedes-Benz получат доступ к Tesla Supercharger
Харатьян рассказал, что Трамп хотел сняться в фильме Гайдая
Предсказано будущее цен на недвижимость в России в 2025 году

Экзотика в вашем саду: 5 растений, которые всех удивят

1:33
Садоводство

Хотите поразить соседей и создать уникальный сад, который станет предметом восхищения? Новый подход к выбору плодовых растений сделает ваш участок не только красивым, но и вкусным.

Маракуйя
Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Маракуйя

Какие растения удивят всех?

Драконов фрукт (питахайя)

Этот экзотический плод с необычным видом и сладким вкусом точно вызовет восторг. Однако питахайя любит солнечный свет и почву с хорошим дренажем. Если готовы обеспечить такие условия, смело высаживайте!

Маракуйя

Сочные и полезные плоды маракуйи адаптируются к разным климатам, что делает её подходящей для большинства садов. Единственный нюанс — культура требует регулярного полива.

Хурма

Сладкий и питательный фрукт, который украсит ваш участок. Для успешного выращивания хурмы важно выбрать солнечное место и обеспечить качественный дренаж почвы.

Клюква

Эта ягода не только полезна, но и отлично вписывается в сад. Она предпочитает влажные условия, поэтому подойдет для участков с повышенной влажностью.

Личи

Сладкий, ароматный плод станет настоящей жемчужиной сада. Однако это теплолюбивое растение не переносит заморозков, поэтому оно подходит только для регионов с мягким климатом.

Итоги

Экзотические растения преобразят ваш сад, добавив в него уникальность и новизну. Сочетайте красоту с практичностью и радуйтесь удивительным вкусам.

Уточнения

Пита́йя или питаха́йя, — общее название плодов нескольких видов кактусов из родов Hylocereus и Stenocereus. Английское общеупотребительное название этих плодов — dragon fruit ("драконий фрукт").

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
Домашние животные
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем Аудио 
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар Аудио 
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали
Красота и стиль
Секрет, который помогает замедлить старение: доступный крем, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Как сделать кошку менее активной ночью: проверенные методы
Эти признаки на вашем авто точно заметят полицейские
Преимущества утренней зарядки: как начать день с пользой
Скрытые признаки избытка шерсти у кошки: не пропустите
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Воспаление суставов: какие продукты ухудшают ситуацию
Джаред Лето планирует приехать в апреле в Москву ради возлюбленной
Российская путешественница рассказала о необыкновенной романтичности мексиканцев
Россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке жилья в новостройке
Брови на грани хаоса: тренд 2025, который покорит всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.