Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с насморком у кролика за пару недель
Древние захоронения VIII века в Мёдлинге: что мы узнали о жизни аваров
Как увеличить урожайность малины и смородины в 10 раз
Стакан воды перед едой: как это помогает похудеть
Стерилизация кроликов: как это защитит их здоровье
Ростех разрабатывает укороченную модификацию МС=21
Как выбрать качественное и удобное кресло-мешок? Следуйте этим советам
Изысканная курица в горчично-медовом соусе: рецепт для настоящих гурманов
Как избежать ошибки при мытье шампиньонов для жарки

Выращивание овощей на грядках после клубники: что учесть?

Садоводство » Советы

Клубника — популярная ягода, которая радует нас своим вкусом и ароматом. Однако многие дачники, планируя изменение культуры на своих грядках, задаются вопросом: можно ли сажать овощи на тех участках, где ранее росла клубника?

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Состав почвы и ее влияние на урожай

Клубника, как и любые другие растения, влияет на состав почвы. Она извлекает из нее питательные вещества, а также может оставлять после себя определенные остатки, такие как корни и семена. Если вы решите высадить овощи на месте клубники, важно помнить, что почва может быть истощена определенными микроэлементами, необходимыми для роста новых растений.

Рекомендация: перед посадкой овощей проведите анализ почвы и удобрите ее необходимыми органическими и минеральными веществами.

Подходящие овощи для посадки

Несмотря на потенциальные проблемы, многие овощи могут увидеть новый дом на грядках после клубники. К наиболее подходящим культурам относятся:

  • Морковь и свёкла: эти корнеплоды не являются родственниками клубники и могут успешно расти на тех же участках.
  • Лук и чеснок: они значительно менее восприимчивы к болезням и вредителям, и их можно высаживать в почву после клубники.
  • Тыквенные (кабачки, тыквы, огурцы): эти культуры также хорошо растут в обновленной после клубники почве.
  • Бобовые: фасоль и горох могут обогатить почву азотом и прекрасно развиваться после клубники.

Вредители и болезни

Клубника может подвержена различным вредителям и болезням, таким как мучнистая роса и клубничный долгоносик. Если на грядках оставались остатки этих растений, есть риск, что вредители и патогены могут перейти на новые культуры.

Рекомендация: если вы планируете высаживать овощи после клубники, убедитесь, что участок тщательно очищен. Удалите все остатки растений, проведите прополку и обработку почвы.

Использование сидератов

Для улучшения почвы и предотвращения заболеваний между сезонами можно использовать сидераты. Это растения, которые засеваются для улучшения структуры почвы и её питания. Например, горчица или клевер могут обогатить почву полезными веществами и подавить основные болезни.

Совет: сеять сидераты рекомендуется за 2-3 месяца до планируемой посадки овощей. После их избыточного роста их следует вкоренить в почву.

Получение хорошего урожая овощей на грядках после клубники возможно, если соблюдать определенные рекомендации. Правильное удобрение, выбор неприхотливых культур, уход за почвой и использование сидератов помогут вам успешно использовать участок, который ранее занимала клубника. С небольшими усилиями вы сможете продолжить радоваться богатому урожаю на ваших грядках и разнообразить свой рацион свежими овощами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Защита растений и удобрение: все возможности смеси соды и золы
Самые привлекательные города Италии: Генуя занимает нижнюю часть рейтинга
70% мяса и минимум консервантов: как выбрать идеальные сосиски
Ваша кожа зимой: советы косметолога
Россиянину грозит пожизненный срок за гибель сына в Таиланде
Древняя медицина: как в Египте лечили рак
Дмитрий Маликов рассказал, как впервые увидел свою будущую жену
Почему кроликам жизненно важно жевать: секрет здоровых зубов
Узнайте, как рисунок протектора зимних шин влияет на ваше вождение
Россия освобождает импорт картофеля, моркови и яблок от пошлин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.