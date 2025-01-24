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Идеальные фруктовые деревья для новичков: советы по выбору

3:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Для выращивания определённых видов фруктовых деревьев не нужен большой сад или значительный опыт садоводства. Многие распространённые фрукты, которые можно купить в магазине, легко вырастить в небольшом огороде или в контейнерах. Если вы мечтаете собирать свежие персики, сливы или груши, этот список поможет вам выбрать подходящие деревья для начала.

Когда речь заходит о выращивании фруктов, многие сразу думают о яблоках. Яблони легко найти в садовых центрах и морозостойки, многие сорта, например, «Голден Делишес», имеют способность к самоопылению. Если у вас маленький участок, рассмотрите возможность высадки карликовых яблонь или использование шпалеры. Доступно более 7000 сортов яблонь, поэтому вы обязательно найдете свой любимый.

Условия для выращивания: полное солнце, хорошо дренированная почва.

Размер: 2-12 метров.  
Зоны устойчивости: 4-9.

Грушевые деревья также популярны среди садоводов благодаря простоте ухода. Азиатские груши особенно неприхотливы. Хотя некоторые виды могут поражаться бактериальным ожогом, в целом груши устойчивы к болезням и морозам. Для лучшего опыления сажайте их группами, так как большинство сортов не самооплодные.

Условия для выращивания: полное солнце, богатая, хорошо дренированная почва.  

Размер: 2-6 метров.  
Зоны устойчивости: 3-10.

Сливы являются еще одним простым для ухода фруктовым деревом. Многие европейские сорта самоплодны, а американские сливы требуют перекрестного опыления, но достаточно посадить два совместимых дерева для успеха даже в холодных регионах.

Условия для выращивания: полное солнце, богатая, хорошо дренированная почва.  
Размер: 3-6 метров.  
Зоны устойчивости: 3-9.

Вишни бывают сладкими и кислыми, и они оба легко поддаются выращиванию. Вы также можете найти как стандартные, так и карликовые размеры для своих садов. Многие сорта вишни самоплодны, но для получения более обильного урожая полезно высаживать деревья-опылители.

Условия для выращивания: полное солнце, богатая, хорошо дренированная почва.  
Размер: 2.5-9 метров.  
Зоны устойчивости: 4-8.

Фиговые деревья могут показаться непростыми для новичков, однако они адаптируются к условиям лучше, чем ожидается. Холодоустойчивые сорта, такие как «Чикаго Харди», могут расти в зонах 5 и выше, а карликовые фиговые деревья можно держать в горшках и перемещать в теплые места зимой.

Условия для выращивания: полное солнце, богатая, хорошо дренированная почва.  
Размер: 3-9 метров.  
Зоны устойчивости: 5-10.

Для тех, кто живет в теплых регионах, цитрусовые деревья, такие как лимоны и кумкваты, легко растут при правильном уходе. Если вы находитесь в более холодном климате, можете высаживать карликовые цитрусовые деревья в горшках и заносить их на зимовку в помещение.

Эти варианты фруктовых деревьев идеально подходят для начинающих садоводов, обеспечивая богатый урожай с минимальными затратами усилий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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