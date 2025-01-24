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Опасные последствия золы для овощей и декоративных растений

1:40
Садоводство

Вы уверены, что зола — универсальное удобрение для всех растений? Подумайте еще раз! Некоторые культуры не переносят повышение pH почвы, вызванное добавлением золы, что может привести к их ослаблению или даже гибели.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Растения, чувствительные к щелочной среде

Арбузы и голубика

Эти ягоды требуют кислй почвы для оптимального роста. Зола изменяет кислотность грунта, негативно влияя на их развитие.

Щавель

Любит кислую среду, и добавление золы ухудшает его состояние, снижая урожайность.

Декоративные растения

Гортензия, вереск и азалия не переносят щелочной грунт, что делает золу неприемлемой для их выращивания.

Хвойные растения

Можжевельник, ели, туи и лиственницы предпочитают кислую почву. Зола может ослабить их или даже привести к гибели.

Влияние золы на овощи

Картофель

Добавление золы способствует развитию парши — болезни, поражающей клубни, что снижает урожайность.

Томаты и перцы

В высокопроницаемой почве зола может вызвать дефицит микроэлементов, таких как железо и марганец, что отрицательно сказывается на росте и плодоношении.

Последствия щелочной почвы

Добавление золы не только изменяет pH, но и может привести к нехватке важных микроэлементов, что негативно влияет на здоровье и продуктивность растений. Это особенно актуально для тех, кто стремится к экологически чистому садоводству без использования химических удобрений.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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