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Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет

1:31
Садоводство

Грунт на вашем участке плотный и тяжёлый? Не беда! Существует простой способ превратить его в рыхлый и воздушный, обеспечив богатый урожай.

Грунт
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грунт

Что нужно для улучшения почвы

Основной ингредиент — зрелый компост или навоз. Эти органические удобрения насыщают землю необходимыми питательными веществами, такими как азот, калий и фосфор.

Как внести органику

Весенняя перекопка: внесите 10 литров компоста или навоза на каждый квадратный метр перед посадкой.

Осенняя обработка: если вы работаете осенью, также можно добавить органику, чтобы подготовить почву к следующему сезону.

Под посадку растений: разместите компост или навоз в ямках под деревья и кустарники для дополнительного питания.

Альтернативный метод: сидераты

Еще один способ улучшить структуру почвы — посадка сидератов. Идеальные варианты включают горчицу, рапс и горох. Эти растения не только рыхлят землю, но и обогащают её органическими веществами.

Преимущества органической обработки

Улучшение структуры почвы: рыхлая земля способствует лучшему проникновению воды и воздуха.

Повышение плодородия: органика обогащает почву важными элементами для роста растений.

Экологичность: использование натуральных удобрений снижает зависимость от химикатов.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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