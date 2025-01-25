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Спасение роз: как преодолеть перепревание и вернуть здоровье

2:29
Садоводство

Каждый садовод знает, как важно вовремя заметить первые признаки болезни у роз. Почерневшие и побуревшие стебли, покрытые плесенью, белым налетом или красноватыми пятнами, свидетельствуют о том, что ваши растения перепрели. В таких случаях стебли становятся вялыми, от кустов начинает изливаться гниль, на побегах появляются мокрые и скользкие участки, а кора отслаивается.

Розы
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Розы

Как спасти увядающие розы

Проветривание вместо резких действий

Не спешите резко снимать укрытие с роз, так как это может вызвать дополнительный стресс у растений. Вместо этого продолжайте обеспечивать хорошую вентиляцию кустов, чтобы предотвратить развитие плесени и грибка.

Оценка состояния корней

Если роза сильно пострадала: куст полег, или корни сгнили, единственным выходом будет выкорчевка растения. Однако, если корни все еще крепко держатся в почве, переходите к следующим шагам.

Уборка растительных остатков

Аккуратно удалите от основания куста все растительные остатки, которыми вы окучивали розу на зиму. Это поможет улучшить условия для восстановления растения и предотвратит распространение гнилей.

Правильная обрезка

С использованием заранее продезинфицированного секатора подкопайте розу аккуратно и обрежьте поврежденные побеги до живой ткани над местом прививки. Это важно для предотвращения дальнейшего распространения гнили.

Обработка срезов

Чтобы остановить процесс гниения, обработайте срезы. Можно припудрить их древесной золой или нанести заживляющую пасту. На частично поврежденных побегах зачищайте пострадавшие участки ножом, затем обработайте сначала раствором марганцовки розового цвета, а затем ранозаживляющей пастой.

Стимуляция роста

После обрезки обработайте розы стимулятором роста, чтобы помочь растению быстрее восстановиться и набрать силу.

Правильный полив и уход

Выпревшая роза, особенно в сухой почве, нуждается в обильном поливе — на один куст потребуется целое ведро воды. Не забудьте также проводить обработку от болезней и регулярную подкормку, чтобы поддержать здоровье растения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вернуть своим розам здоровье и обеспечить их дальнейшее процветание.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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