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Как вырастить перец с кулак? Секреты, которые не знают даже опытные дачники

2:03
Садоводство

Далеко не каждый дачник может похвастаться роскошным урожаем крупного и сочного перца, и причина кроется не только в правильной посадке. Уход за растением требует внимательности и знание ряда тонкостей, о которых многие забывают. Однако, придерживаясь нескольких простых правил, можно вырастить перец, который будет поражать своим размером.

Сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец

Подготовка почвы — ключ к успеху. Перец предпочитает легкую, рыхлую и плодородную землю. Перед посадкой грядки нужно перекопать и обогатить компостом, перегноем и немного древесной золой, которая снизит кислотность почвы. Важно помнить, что на одном месте перец не должен расти два года подряд. Лучшие предшественники для перца — это бобовые, лук и морковь.

Полив также имеет большое значение. Растение требует умеренного, но регулярного увлажнения, лучше всего использовать теплую воду. Главное — избегать пересыхания почвы. На стадии роста полезно добавить азотные удобрения, а в период цветения и плодоношения не забывать про калий и фосфор. Не поливайте перец прямо под корень, иначе велика вероятность гниения. Оптимальный способ — полив в междурядьях или использование капельного полива.

Чтобы добиться крупных плодов, важно правильно формировать куст. Удаляйте слабые побеги, оставляя не более двух-трех крепких стеблей. Нижние листья тоже следует обрезать для лучшей циркуляции воздуха. Еще один совет — укрывать грядки мульчей, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. На ранних этапах роста можно воспользоваться стимуляторами, а рядом с перцем высаживайте растения-опылители, например, базилик или настурцию.

Всё это позволит вам собрать богатый урожай и получить плоды, которыми можно гордиться. Ваш перец точно будет на вес золота!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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