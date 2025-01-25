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Как одна ошибка в выборе растения может привести к муравьиной армии в вашем саду

2:27
Садоводство

Как избавиться от муравьев, не прибегая к химии? Ответ кроется в правильном подходе к выбору растений для дачи. Одним из способов борьбы с этим вредителем является исключение из посадок тех культур, которые особенно привлекают этих насекомых. Смущает ли вас тот факт, что эти малые агрессоры могут завоевывать ваш участок, не щадя ни один уголок?

Пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионы

В числе самых любимых муравьями растений — пионы, которые манят их сладким ароматом и яркими бутонами. Низкорослые растения вроде молочая тоже привлекают этих насекомых своей доступностью и питательностью. Но это далеко не все.

Муравьи обожают растения с большим содержанием питательных веществ, таких как просо. Оно — источник углеводов, необходимых для выживания насекомых, и если у вас есть этот злак, будьте готовы к тому, что на участке появится целая армия маленьких завоевателей.

Кроме того, семена мака, горчицы и рапса также весьма привлекают этих трудолюбивых вредителей. Микроэлементы, витамины и жирные кислоты в этих растениях как нельзя лучше подходят для насыщения муравьев, создавая невыносимые условия для других культур.

Включив в свой сад амарант, вы также рискуете привлечь гостей, которых не все хотят видеть на своём участке. Но если научиться правильно подходить к выбору растений, можно значительно сократить количество муравьёв.

Зачем и какие растения не стоит сажать на участке, чтобы не привлекать муравьёв?

Растения, которые не рекомендуются для посадки:

Пионы — привлекают муравьёв ароматными бутонами.

Молочай — низкорослое растение, привлекающее насекомых.

Просо — важная пища для муравьёв.

Мак — содержит углеводы, белки и жиры, что нравится муравьям.

Горчица — семена с витаминами, но также любимы насекомыми.

Рапс — питательная ценность делает его привлекательным для муравьёв.

Амарант — служит источником пищи и энергии для этих насекомых.

Если вы хотите избежать множества муравьев на своем участке, стоит внимательно подойти к выбору растений. Конечно, некоторые из них могут быть полезны для вашего сада, но имейте в виду, что они также могут привлечь внимание этих маленьких трудоголиков.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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