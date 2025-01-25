Где сажать картошку, чтобы получить крупные клубни

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник должен понимать, что правильное местоположение для огородных культур имеет решающее значение для получения хорошего урожая. Даже самые лучшие удобрения и борьба с вредителями не помогут, если вы посадите растение в неподходящее место. Простой пример — посадка картофеля в плохом месте, что приведет к мелким клубням или даже к их гниению.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Где не стоит сажать картошку

В тени

Картофелю нужно много солнечного света для нормального роста. Если растение растет в тени деревьев или построек, оно будет развиваться медленно, а урожай окажется низким. Картошка в таких условиях часто даёт мелкие клубни.

В низине

Картошку нельзя сажать на низменных участках, которые часто подтопляются. В таких местах картофель не получает достаточного доступа к кислороду, и клубни начинают гнить.

Как избежать этих проблем?

Чтобы избежать плохого урожая, важно сажать картошку в хорошо освещённом месте и на участке, где почва не слишком влажная и не подвергается подтоплению.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

