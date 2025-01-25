Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите, чтобы ваш сад зацвел пышными цветами уже в начале лета, стоит позаботиться о рассаде еще в феврале. Некоторые растения требуют времени на рост, и именно в это время нужно начинать их выращивание. Вот список цветов, которые следует посадить на рассаду в феврале, чтобы получить красивое цветение к июню.

Фото: https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вербена

Какие цветы сажают на рассаду в феврале

Лобелия . Это растение зацветает через примерно два с половиной месяца, так что в феврале пора начинать посев.

. Это растение зацветает через примерно два с половиной месяца, так что в феврале пора начинать посев. Вербена . Зацветает ближе к июлю, но радует декоративностью до середины осени, так что будет отличным дополнением для вашего сада.

. Зацветает ближе к июлю, но радует декоративностью до середины осени, так что будет отличным дополнением для вашего сада. Бегония . Это растение требует около 4-5 месяцев для цветения, так что в феврале вполне можно начинать её выращивание.

. Это растение требует около 4-5 месяцев для цветения, так что в феврале вполне можно начинать её выращивание. Эустома (лизантус, ирландская роза) . Зацветает через 140 дней, и для неё лучше начинать посевы в декабре, но февраль тоже подходит, особенно если вы используете регуляторы роста для ускорения процесса.

. Зацветает через 140 дней, и для неё лучше начинать посевы в декабре, но февраль тоже подходит, особенно если вы используете регуляторы роста для ускорения процесса. Гвоздика Шабо. Это цветок, который зацветает через 5 месяцев, поэтому посадка в феврале обеспечит вам красивое цветение к лету. Гвоздику Шабо высаживают в цветник в конце мая или начале июня.

Дополнительные растения

В феврале также стоит посадить на рассаду примулу и лаванду, которые будут радовать вас цветением в начале лета.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

