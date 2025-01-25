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Лаватера — растение, которое выдержит жару и дождь

1:40
Садоводство

Если вы хотите разнообразить свой сад и устали от петуний и бархатцев, попробуйте посадить лаватеру. Это не только красивое, но и очень неприхотливое растение, которое будет радовать вас продолжительным цветением при минимальном уходе.

Лаватера
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаватера

Почему стоит посадить лаватеру

  • Отличная всхожесть. Лаватера легко прорастает и, если посадить её через рассаду, зацветет намного быстрее, чем при прямом посеве в грунт.
  • Жаростойкость. Это растение прекрасно переносит жару и может расти почти без поливов, что делает его идеальным выбором для жарких лет.
  • Быстрый рост и продолжительное цветение. Лаватера растет быстро и радует длительным цветением, что является дополнительным преимуществом для любителей ярких садов.
  • Самоочищение. Отцветшие цветки лаватеры самостоятельно опадают, не загрязняя куст и не портя его внешний вид.
  • Устойчивость к погодным условиям. Дождь не портит вид цветов, а стебли лаватеры не ломаются под ветром, что делает растение ещё более стойким и долговечным.

Как правильно посадить лаватеру

Чтобы кусты лаватеры были более пышными, можно посадить по два-три семечка в каждую лунку. Расстояние между лунками должно быть около 20 см. Таким образом, лаватера будет расти сплошной стеной и выглядеть особенно эффектно.

Пересадка лаватеры. Это растение плохо переносит пересадку, поэтому её следует проводить только с молодыми растениями, не забывая при этом брать с собой ком земли.

Уточнения

Хатьма́ тюри́нгенская или хатьма́ тюри́нгийская, или хатьма́ тюри́нгская, или лава́тера тюри́нгенская (лат. Málva thuringiáca) — многолетнее растение семейства Мальвовые (Malvaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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