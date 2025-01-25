3 ошибки при выращивании помидоров, которые уменьшают урожай

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того чтобы вырастить помидоры с сочными и вкусными плодами, нужно уделить внимание не только правильному уходу, но и избежать распространённых ошибок, которые могут привести к тому, что вместо плодов на растениях будет расти только зелень.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Созревающие помидоры

Ошибка номер 1: Чрезмерно питательная почва

Помидоры не любят слишком питательную почву. Если вы переусердствуете с внесением навоза или коровяка, особенно осенью, это может привести к излишнему росту зелёной массы. В результате, растения будут активно наращивать листья, а плоды не будут развиваться должным образом. Чтобы избежать этого, умеренно вносите удобрения и не перекармливайте растения питательными веществами.

Ошибка номер 2: Избыточный полив

Часто огородники чрезмерно поливают помидоры, что также может сказаться на их плодоношении. В первые 2-3 недели после посадки растениям достаточно той воды, которую вы залили в лунки при посадке. Полив должен быть умеренным, а после того, как начнут завязываться плоды на первой кисти, полив можно немного увеличить. Однако следует избегать пересыхания почвы, так как это может привести к прекращению роста растений и опадению цветков.

Ошибка номер 3: Перекармливание азотом

Азот играет важную роль в росте растений, но его избыток может привести к тому, что помидоры будут активно развивать зелёную массу, а плодоношение будет слабым. Поэтому избегайте излишнего применения азотных удобрений и следите за балансом в питании растений.

Чтобы получить богатый урожай помидоров, необходимо правильно ухаживать за растениями и внимательно следить за почвой, поливом и удобрениями.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

