Как увеличить урожайность малины и смородины в 10 раз

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждому садоводу хочется, чтобы растения в саду приносили как можно больше плодов. Особенно это касается малины и смородины, которые при правильном уходе могут значительно увеличить свою урожайность. Если вы хотите в 10 раз увеличить урожайность малины и смородины, стоит попробовать один интересный способ, эффективность которого можно оценить в течение нескольких лет.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Как увеличить урожайность малины

Чтобы значительно увеличить урожайность малины, вам нужно на этапе роста молодых побегов отщипнуть верхнюю, ростковую почку у побегов, которые достигли высоты 30 см. Это нужно делать строго 30 июня каждого года. В результате этого действия к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастет будущая плодоносящая кисть для следующего года. Примерно через год вы увидите первые результаты.

Как увеличить урожайность смородины

Метод увеличения урожайности смородины схож. Весной или летом отщипните верхнюю ростковую почку у побега, когда тот достигнет 20 см в высоту. Затем, весной следующего года, повторите операцию, отщипнув верхнюю почку на веточках длиной 10 см. К концу сезона из почек на этих веточках вырастут новые побеги. На третий год с момента первой операции эти побеги начнут приносить высокие урожаи, а ягоды смородины увеличатся в 1,5 раза.

Уход в будущем

После того как вы проведете эти операции, кусты смородины в последующие годы уже не нуждаются в такой интенсивной обрезке.

Таким образом, правильное использование этого метода поможет вам значительно повысить урожайность и улучшить качество ягод на вашем участке.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

