Как увеличить урожайность малины и смородины в 10 раз

Каждому садоводу хочется, чтобы растения в саду приносили как можно больше плодов. Особенно это касается малины и смородины, которые при правильном уходе могут значительно увеличить свою урожайность. Если вы хотите в 10 раз увеличить урожайность малины и смородины, стоит попробовать один интересный способ, эффективность которого можно оценить в течение нескольких лет.
Чтобы значительно увеличить урожайность малины, вам нужно на этапе роста молодых побегов отщипнуть верхнюю, ростковую почку у побегов, которые достигли высоты 30 см. Это нужно делать строго 30 июня каждого года. В результате этого действия к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастет будущая плодоносящая кисть для следующего года. Примерно через год вы увидите первые результаты.
Метод увеличения урожайности смородины схож. Весной или летом отщипните верхнюю ростковую почку у побега, когда тот достигнет 20 см в высоту. Затем, весной следующего года, повторите операцию, отщипнув верхнюю почку на веточках длиной 10 см. К концу сезона из почек на этих веточках вырастут новые побеги. На третий год с момента первой операции эти побеги начнут приносить высокие урожаи, а ягоды смородины увеличатся в 1,5 раза.
После того как вы проведете эти операции, кусты смородины в последующие годы уже не нуждаются в такой интенсивной обрезке.
Таким образом, правильное использование этого метода поможет вам значительно повысить урожайность и улучшить качество ягод на вашем участке.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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