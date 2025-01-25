Вот что делать с рассадой петунии, чтобы получить пышное цветение

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как получить пышное цветение петунии

Нельзя сразу подкармливать растение после посадки, так как корневая система должна укорениться и начать развиваться.

Фото: commons.wikimedia.org. by אריאל פלמון Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Петуния

После посадки петунии в горшки растению требуются азотные удобрения. После пересадки на постоянное место первую подкормку проводят через 1-2 недели. Используйте внекорневую обработку.

Еще через неделю внесите калийно-фосфорное удобрение. Это необходимо для обильного формирования бутонов. Далее удобрения следует вносить регулярно каждые две недели, а еще лучше — еженедельно.

Добиться длительного и обильного цветения можно только с помощью высокого содержания фосфора и калия — именно эти элементы и лежат в основе таких удобрений.

Когда растение начнет формировать бутоны, его нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, благодаря которым цвет петунии будет ярче и насыщеннее, а цветение будет более пышным.

В начале летнего сезона калий и фосфор можно сочетать с азотом, а вот со второй половины лета азотные подкормки следует полностью исключить.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

