Вот что делать с рассадой петунии, чтобы получить пышное цветение

Нельзя сразу подкармливать растение после посадки, так как корневая система должна укорениться и начать развиваться.
После посадки петунии в горшки растению требуются азотные удобрения. После пересадки на постоянное место первую подкормку проводят через 1-2 недели. Используйте внекорневую обработку.
Еще через неделю внесите калийно-фосфорное удобрение. Это необходимо для обильного формирования бутонов. Далее удобрения следует вносить регулярно каждые две недели, а еще лучше — еженедельно.
Добиться длительного и обильного цветения можно только с помощью высокого содержания фосфора и калия — именно эти элементы и лежат в основе таких удобрений.
Когда растение начнет формировать бутоны, его нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, благодаря которым цвет петунии будет ярче и насыщеннее, а цветение будет более пышным.
В начале летнего сезона калий и фосфор можно сочетать с азотом, а вот со второй половины лета азотные подкормки следует полностью исключить.
Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.
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