Что посадить рядом с чесноком? Названы лучшие варианты соседей

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что можно посадить рядом с чесноком

Чеснок можно сажать вместе практически с любой травой. Щавель, шпинат, петрушка и укроп — вся огородная зелень хорошо уживается с чесноком. Причем высаживать их можно рядом как в открытом грунте, так и в теплице. Они помогут друг другу набрать зеленую массу, витамины и сочность.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Forster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чеснок

Для таких посадок также хорошо подходят низкорослые, компактные, умеренно облиственные кусты. Лук и чеснок относятся к одному семейству. Это значит, что выращивать их на одном месте не рекомендуется.

Помидоры, капуста различных видов, огурцы можно сажать на грядке рядом с чесноком.

Что нельзя сажать рядом с чесноком

Помните, худшими соседями для чеснока являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь.

По этой же причине не стоит сажать рядом с чесноком фасоль, чечевицу, горох, сою, фасоль и арахис.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



