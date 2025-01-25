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Что посадить рядом с чесноком? Названы лучшие варианты соседей

1:03
Садоводство

Что можно посадить рядом с чесноком

Чеснок можно сажать вместе практически с любой травой. Щавель, шпинат, петрушка и укроп — вся огородная зелень хорошо уживается с чесноком. Причем высаживать их можно рядом как в открытом грунте, так и в теплице. Они помогут друг другу набрать зеленую массу, витамины и сочность.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Forster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чеснок

Для таких посадок также хорошо подходят низкорослые, компактные, умеренно облиственные кусты. Лук и чеснок относятся к одному семейству. Это значит, что выращивать их на одном месте не рекомендуется.

Помидоры, капуста различных видов, огурцы можно сажать на грядке рядом с чесноком.

Что нельзя сажать рядом с чесноком

Помните, худшими соседями для чеснока являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь.

По этой же причине не стоит сажать рядом с чесноком фасоль, чечевицу, горох, сою, фасоль и арахис. 

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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