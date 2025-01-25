Что посадить рядом с чесноком? Названы лучшие варианты соседей

Чеснок можно сажать вместе практически с любой травой. Щавель, шпинат, петрушка и укроп — вся огородная зелень хорошо уживается с чесноком. Причем высаживать их можно рядом как в открытом грунте, так и в теплице. Они помогут друг другу набрать зеленую массу, витамины и сочность.
Для таких посадок также хорошо подходят низкорослые, компактные, умеренно облиственные кусты. Лук и чеснок относятся к одному семейству. Это значит, что выращивать их на одном месте не рекомендуется.
Помидоры, капуста различных видов, огурцы можно сажать на грядке рядом с чесноком.
Помните, худшими соседями для чеснока являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь.
По этой же причине не стоит сажать рядом с чесноком фасоль, чечевицу, горох, сою, фасоль и арахис.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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