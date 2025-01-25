Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кошки решают, с кем из хозяев спать: главные факторы выбора
Безинъекционный ботокс: эффективная альтернатива уколам или пустая надежда?
Упаковка или развес: как выбрать безопасные огурцы
Новые зерновые терминалы в Азове и Таганроге введут в строй к 2028 году
Екатерина Климова рассказала, за что её отец 13 лет сидел в тюрьме
В поездах Казахстана появится интернет
4 простых способа, чтобы квартира заиграла новыми красками
Эти сочетания с фисташковым будут актуальны всю весну
Какие трубы и батареи можно заменить бесплатно? Удивительные факты

Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца

1:39
Садоводство

Хотите собирать урожай огурцов ведрами уже через 40 дней после посадки? Сорт, который удивит вас своим изобилием, станет настоящей находкой для любого дачника. Эти огурцы идеально подходят для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Они отличаются не только высокой урожайностью, но и великолепным вкусом, который оценят и ваша семья, и друзья.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Главное преимущество этого сорта — его раннеспелость. Уже через 40 дней после появления первых ростков вы сможете начать собирать огурцы. Благодаря своей устойчивости к основным заболеваниям растений, этот сорт не требует сложного ухода, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Как достичь максимального урожая? Подготовьте грядки заранее: убедитесь, что почва плодородная и хорошо дренированная. Не забывайте про регулярный полив и подкормку — эти простые шаги помогут растениям расти здоровыми и крепкими. Кроме того, опытные огородники рекомендуют мульчировать почву, чтобы сохранить влагу и защитить растения от сорняков.

Совет для тех, кто выращивает огурцы в теплице: позаботьтесь о достаточной вентиляции и избегайте перепадов температуры. Это поможет избежать стрессов у растений и улучшит качество урожая.

Если вы хотите наслаждаться свежими огурцами до самой осени, этот сорт станет вашим надежным помощником. Не упустите возможность порадовать близких овощами с грядки, которые вырастили сами.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе
Красота и стиль
Похудение с удовольствием: просто добавляйте немного этой пряности в ваш кофе Аудио 
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
4 простых способа, чтобы квартира заиграла новыми красками
Эти сочетания с фисташковым будут актуальны всю весну
Какие трубы и батареи можно заменить бесплатно? Удивительные факты
Секрет молодости: как черника помогает сохранить красоту и здоровье
Индикатор болезни Альцгеймера и Паркинсона: связь почерка с заболеваниями головного мозга
Тренды, проверенные временем: 6 модных идей 2024 года, которые остаются с нами
В скале нашли древнюю гробницу: археологи разгадали тайны Саккары — вот что внутри
Smart теряет клиентов: вызовы и пути решения
Могут ли кошачьи паразиты заразить человека: объясняем, как защититься
Китай будет оспаривать антисубсидиарные пошлины ЕС на электромобили
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.