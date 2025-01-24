Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поход на снегоступах для групп и семей на Этне: среди лавы и заснеженных лесов
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Неровные стены: вот как их исправить без больших затрат
Почему интерес к дизелям сохраняется на фоне падения продаж
Эти лоферы станут вашим главным модным оружием весной 2025 года
Волна неудач для Volkswagen продолжается
Ослабленный иммунитет: причина может быть в нехватке белков
В Дагестане врачи удалили необычную массу из желудка пациентки
Чистая энергия: технология, которая изменит будущее двигателей

Чем обработать семена, чтобы защитить урожай от болезней

1:33
Садоводство

Перед тем как посеять семена на рассаду, важно правильно их подготовить. Одним из популярных методов обработки является использование перекиси водорода. Этот способ подходит как для дезинфекции, так и для ускорения прорастания семян.

Семена
Фото: commons.wikimedia.org by Rillke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Семена

Почему выбирают перекись водорода

Перекись водорода, известная своей способностью дезинфицировать раны, эффективна и для обработки семян. Ее преимущества:

Уничтожение болезнетворных микроорганизмов: Перекись помогает избавиться от возбудителей заболеваний, которые могут повлиять на будущий урожай.
Размягчение семенной оболочки: Это способствует более быстрому прорастанию и дружным всходам.

Как правильно использовать перекись

Чтобы перекись водорода принесла пользу, важно следовать рекомендациям:

Для дезинфекции семян:

  • Используйте 3%-ный раствор.
  • Семена выкладывают на ватный диск или ткань, помещают в емкость и заливают раствором.
  • Держите семена в перекиси 15-20 минут.

Для дезинфекции и проращивания:

  • Смешайте 3 ст. л. 3%-ной перекиси с одним стаканом воды.
  • Поместите семена в раствор на 12 часов.

Результат

Этот метод обработки позволяет не только защитить семена от болезней, но и ускорить их прорастание. Огородники с опытом отмечают, что обработка перекисью — простой и эффективный способ вырастить здоровую рассаду, которая обеспечит богатый урожай.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Садоводство, цветоводство
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Чёрное море хотят переименовать
Чёрное море хотят переименовать
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Президент Аргентины Милей в Давосе обосновал причину СВО на Украине Любовь Степушова Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Новый туристический маршрут появился в Новороссийске
Врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период
Этот простой способ избавит от бороздок и сделает ногти безупречными
Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Как отучить собаку бесконечно лаять? Простой метод, который работает
Простая посадка фацелии весной: секрет плодородной почвы
Влияние автомобильных шин на здоровье человека: токсичные вещества обнаружены в моче
Как мужчинe после 30 эффективно накачать пресс?
В Госдуме предложили давать скидки на билеты детям до 18 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.