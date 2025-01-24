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Сажаем рябину для пользы и красоты — вот почему это стоит сделать

1:45
Садоводство

Рябина — это не только красивое дерево, но и настоящий помощник садовода. Её посадка приносит ряд полезных эффектов, о которых знает не каждый. Выращивая рябину на участке, вы улучшаете экосистему сада и получаете урожай ярких ягод, которые подойдут для компотов, варенья и даже лечебных настоек. Но это далеко не все её преимущества.

рябина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рябина

Почему стоит посадить рябину в саду

Рябина помогает защищать сад от вредителей. Её аромат отпугивает многих насекомых, таких как тля и плодожорка, что значительно снижает риск повреждения других растений. Также рябина привлекает птиц, которые являются естественными защитниками сада. Они питаются вредителями, поддерживая баланс.

Улучшение почвы

Корни рябины выделяют вещества, которые обогащают почву микроэлементами. Благодаря этому соседние растения растут более здоровыми и крепкими. Рябина отлично сочетается с яблонями, грушами и другими плодовыми культурами.

Полезные свойства ягод

Ягоды рябины известны своими лечебными свойствами. Они богаты витаминами С и А, микроэлементами и антиоксидантами. Эти плоды помогают укрепить иммунитет и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, варенье и настойки из рябины — это настоящее лакомство.

Советы по уходу

Рябина — неприхотливое дерево. Ей достаточно солнечного места и регулярного полива в период засухи. Для активного роста можно вносить удобрения весной и осенью.

Уточнения

Ряби́на (лат. Sórbus) — род относительно невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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