Лёгкий способ выращивать мяту круглый год на подоконнике

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мята — одно из самых простых растений для выращивания в домашних условиях. Даже если у вас нет опыта в цветоводстве, подоконник станет отличным местом для создания собственного мини-огорода. Но чтобы растение радовало ароматом и пышностью, важно учесть несколько простых нюансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мята

Какие условия нужны мяте

Для мяты важны свет и правильная температура. Подоконники с ярким, но рассеянным светом идеально подойдут. В зимнее время можно использовать фитолампы для продления светового дня. Температура в помещении должна быть стабильной, в пределах 18-25 градусов. Сильные перепады или сквозняки могут замедлить рост растения.

Как правильно посадить мяту

Можно использовать как семена, так и черенки. Второй вариант проще: возьмите веточку мяты, удалите нижние листья и поставьте в воду. Через пару недель появятся корешки, и черенок можно пересадить в грунт. Для почвы подойдёт лёгкий субстрат с хорошим дренажем.

Полив и уход

Мята любит влагу, но заливать её не стоит. Поливайте растение по мере подсыхания верхнего слоя земли. Чтобы листья оставались сочными, полезно регулярно опрыскивать растение водой. Периодическая обрезка стимулирует рост новых побегов и делает кустик более густым.

Полезный совет

Для улучшения роста мяты можно раз в месяц подкармливать её органическими удобрениями, но в умеренных количествах. А чтобы получить особенно ароматные листья, старайтесь собирать их утром, когда в них максимальная концентрация эфирных масел.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

