Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что привычные деревянные ящики для хранения картофеля могут скрывать серьёзную угрозу для будущего урожая? Многие дачники используют их годами, не задумываясь о последствиях. Но правильный уход за такими контейнерами может не только сохранить картофель, но и предотвратить развитие болезней, которые переносятся через старую древесину.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Почему ящики требуют внимания

В деревянных ящиках со временем накапливаются споры грибков, бактерии и вредители, которые могут заразить картофель. Особенно опасны фитофтора и сухая гниль. Даже если вы тщательно перебираете клубни перед хранением, заражённая поверхность ящика может свести ваши усилия на нет.

Что нужно сделать перед новым сезоном

Очистка и дезинфекция. Перед использованием ящики необходимо тщательно вычистить, удаляя остатки земли и пыли. После этого обработайте их раствором марганцовки или медного купороса. Эти средства уничтожают большинство патогенов.

Просушка. Дерево должно быть полностью сухим перед закладкой картофеля. Влажность способствует развитию плесени и гнили.

Проветривание. Если есть возможность, оставьте ящики на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Свежий воздух дополнительно снижает риск заражения.

Альтернативные решения

Если деревянные ящики слишком старые или сильно повреждены, стоит задуматься о замене их на пластиковые контейнеры. Они легче моются, не впитывают влагу и не накапливают бактерии.

Берегите ваш урожай, ведь даже такие мелочи, как состояние ящиков, могут повлиять на его качество. Ухоженные ёмкости станут залогом здоровья картофеля и облегчат подготовку к следующему сезону.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

