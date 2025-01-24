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Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля

1:58
Садоводство

Знаете ли вы, что привычные деревянные ящики для хранения картофеля могут скрывать серьёзную угрозу для будущего урожая? Многие дачники используют их годами, не задумываясь о последствиях. Но правильный уход за такими контейнерами может не только сохранить картофель, но и предотвратить развитие болезней, которые переносятся через старую древесину.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Почему ящики требуют внимания

В деревянных ящиках со временем накапливаются споры грибков, бактерии и вредители, которые могут заразить картофель. Особенно опасны фитофтора и сухая гниль. Даже если вы тщательно перебираете клубни перед хранением, заражённая поверхность ящика может свести ваши усилия на нет.

Что нужно сделать перед новым сезоном

  • Очистка и дезинфекция. Перед использованием ящики необходимо тщательно вычистить, удаляя остатки земли и пыли. После этого обработайте их раствором марганцовки или медного купороса. Эти средства уничтожают большинство патогенов.
  • Просушка. Дерево должно быть полностью сухим перед закладкой картофеля. Влажность способствует развитию плесени и гнили.
  • Проветривание. Если есть возможность, оставьте ящики на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Свежий воздух дополнительно снижает риск заражения.

Альтернативные решения

Если деревянные ящики слишком старые или сильно повреждены, стоит задуматься о замене их на пластиковые контейнеры. Они легче моются, не впитывают влагу и не накапливают бактерии.

Берегите ваш урожай, ведь даже такие мелочи, как состояние ящиков, могут повлиять на его качество. Ухоженные ёмкости станут залогом здоровья картофеля и облегчат подготовку к следующему сезону.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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