Эти действия помогут избежать потерь при хранении урожая картофеля

Знаете ли вы, что привычные деревянные ящики для хранения картофеля могут скрывать серьёзную угрозу для будущего урожая? Многие дачники используют их годами, не задумываясь о последствиях. Но правильный уход за такими контейнерами может не только сохранить картофель, но и предотвратить развитие болезней, которые переносятся через старую древесину.
В деревянных ящиках со временем накапливаются споры грибков, бактерии и вредители, которые могут заразить картофель. Особенно опасны фитофтора и сухая гниль. Даже если вы тщательно перебираете клубни перед хранением, заражённая поверхность ящика может свести ваши усилия на нет.
Если деревянные ящики слишком старые или сильно повреждены, стоит задуматься о замене их на пластиковые контейнеры. Они легче моются, не впитывают влагу и не накапливают бактерии.
Берегите ваш урожай, ведь даже такие мелочи, как состояние ящиков, могут повлиять на его качество. Ухоженные ёмкости станут залогом здоровья картофеля и облегчат подготовку к следующему сезону.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.