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Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород

1:46
Садоводство

Не все ягодные кустарники полезны для вашего сада. Некоторые из них могут превратить вашу заботу о участке в настоящий кошмар. Знаете ли вы, какие кусты лучше выращивать за пределами сада, чтобы избежать проблем?

Облепиха
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Облепиха

Малина

Казалось бы, что может быть вредного в малине? Однако её корни активно разрастаются, заполняя всё пространство вокруг. Если не контролировать рост малины, она быстро захватит соседние грядки. Чтобы избежать таких проблем, опытные садоводы советуют сажать малину отдельно или использовать ограничители для её корней.

Облепиха

Этот кустарник привлекает внимание своими яркими ягодами, но его корневая система ведёт себя агрессивно. Корни облепихи способны появляться на значительном расстоянии от основного растения, нарушая гармонию участка. Лучше посадить облепиху за забором или там, где её разрастание не станет проблемой.

Чёрная смородина

Смородина — любимица многих, но её кусты часто становятся прибежищем для вредителей и болезней. Если кустарник поражён, он может заразить другие растения. Чтобы этого избежать, смородину рекомендуется высаживать на удалении от остального сада и регулярно обрабатывать от болезней.

Как избежать проблем с ягодными кустарниками

  • Высаживайте растения отдельно от остальных культур.
  • Используйте защитные барьеры для корней.
  • Регулярно ухаживайте за кустарниками, обрезая лишние побеги и проводя профилактическую обработку.

Эти кустарники лучше держать на расстоянии от вашего сада, чтобы избежать неожиданных проблем.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8—6 метров, в отличие от деревьев, не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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