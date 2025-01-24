Пора заниматься цветами: растения, которые можно посадить прямо под снег

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что даже в декабре можно заняться посадкой цветов? Несмотря на морозы и снежный покров, есть растения, которым зимний посев только на пользу. Это не только удобный способ сэкономить время весной, но и возможность вырастить крепкие и здоровые всходы. Какие же цветы подходят для такого эксперимента?

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

Цветы, которые можно сеять в декабре

Мак

Эти яркие цветы прекрасно переносят холод, а их семена пробуждаются к жизни уже ранней весной. Посейте мак на участке, где достаточно солнца, и результат превзойдёт ожидания.

Лаватера

Её семена не боятся зимы и дают обильные дружные всходы. Весной лаватера порадует крупными и яркими цветами, которые станут украшением любого сада.

Календула

Заслуженный фаворит дачников. Этот неприхотливый цветок прорастает даже в сложных условиях. Посадив календулу в декабре, вы получите здоровые и крепкие растения.

Эшшольция

Её ещё называют "калифорнийский мак". Зимний посев эшшольции помогает ускорить цветение, чтобы уже летом насладиться её изысканным видом.

Дельфиниум

Этот цветок любит холодный старт. Посев в декабре стимулирует активное развитие семян, что делает растения устойчивее к неблагоприятным условиям.

Почему зимний посев — это удобно

Посев в декабре экономит время весной, когда садоводам приходится заниматься десятками задач.

Растения, посаженные зимой, более устойчивы к болезням и вредителям.

К тому же зимний посев обеспечивает естественную стратификацию семян, что ускоряет их рост.

Посев цветов в декабре — это не только возможно, но и крайне эффективно.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

