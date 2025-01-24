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Эти растения уничтожат всё вокруг — садоводы в ужасе

1:52
Садоводство

Задумывались ли вы, что некоторые растения могут стать настоящей головной болью для садоводов? Если посадить их на участке, они не только не принесут пользы, но и доставят массу неприятностей. Эти культуры быстро разрастаются, вытесняют другие растения и создают проблемы, о которых не предупреждают в магазинах семян.

Посадка растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Посадка растения

Мята

Мята — любимый многими ароматный травяной кустарник, который добавляют в напитки и блюда. Но стоит её посадить в открытый грунт, как она мгновенно начинает захватывать территорию. Корневая система мяты агрессивна: она вытесняет соседей и превращается в неконтролируемого захватчика.

Хрен

Хрен, с одной стороны, полезен и востребован в кухне, но его посадка на участке — большая ошибка. Удалить разросшийся хрен практически невозможно: корни уходят глубоко в почву, а мелкие отростки дают новые растения, даже если их попытаться выкопать.

Топинамбур

Хотя топинамбур славится своими лечебными свойствами, это растение склонно к быстрому разрастанию. Однажды появившись на участке, он становится постоянным жителем, от которого трудно избавиться.

Осот

Эта сорная трава быстро захватывает грядки. Осот агрессивно вытягивает питательные вещества из почвы, угнетая культурные растения. Вывести его непросто: семена разлетаются на большие расстояния.

Малина

Даже такая полезная ягода, как малина, может превратиться в бедствие. Её корневая система активно распространяется по участку, создавая новые кусты в самых неожиданных местах.

Если вы хотите избежать неприятных сюрпризов на своём участке, дважды подумайте, прежде чем сажать эти растения.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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