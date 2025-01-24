Сода — незаменимая помощница огородника

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда на участке требуется применение дорогостоящих специальных химикатов для ухода за растениями или борьбы с вредителями. Часто можно обойтись простыми подручными средствами, которые не менее эффективны. Например, сода.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алматы, розы на Кулымбетова

Гусеницы

Чтобы избавиться от гусениц, разводят 5 столовых ложек соды в 10 литрах воды. Если же у вас есть слизни или улитки, просто рассыпьте сухую соду по листьям.

Муравьи

Муравьи — очень неприятные насекомые, и сода может не всегда помочь от них. Однако это хорошее средство. Разведите пачку соды на ведро воды и полейте муравейники и места, где их много. Вокруг также рассыпьте сухую соду.

Кустарники (смородина, крыжовник и другие)

В мае-июне обрабатывают кустарники от мучнистой росы следующим раствором: 4 столовые ложки соды и 2 столовые ложки жидкого мыла на 10 литров воды. Поливают кусты из лейки с распылителем, расходуя примерно один литр на взрослый куст.

Огурцы

В июне-июле можно подкормить огурцы содой. Для этого понадобится 10 чайных ложек на 10 литров воды. Огурцы будут лучше расти и плодоносить. Томаты тоже можно подкормить таким раствором.

Розы

Сода отлично подходит и для роз, являясь эффективным средством против тли. Для этого разводят 4 столовые ложки соды на 10 литров воды и опрыскивают розы вечером. Достаточно всего пары обработок.

Уточнения