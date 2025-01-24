Сода — незаменимая помощница огородника

Не всегда на участке требуется применение дорогостоящих специальных химикатов для ухода за растениями или борьбы с вредителями. Часто можно обойтись простыми подручными средствами, которые не менее эффективны. Например, сода.
Чтобы избавиться от гусениц, разводят 5 столовых ложек соды в 10 литрах воды. Если же у вас есть слизни или улитки, просто рассыпьте сухую соду по листьям.
Муравьи — очень неприятные насекомые, и сода может не всегда помочь от них. Однако это хорошее средство. Разведите пачку соды на ведро воды и полейте муравейники и места, где их много. Вокруг также рассыпьте сухую соду.
В мае-июне обрабатывают кустарники от мучнистой росы следующим раствором: 4 столовые ложки соды и 2 столовые ложки жидкого мыла на 10 литров воды. Поливают кусты из лейки с распылителем, расходуя примерно один литр на взрослый куст.
В июне-июле можно подкормить огурцы содой. Для этого понадобится 10 чайных ложек на 10 литров воды. Огурцы будут лучше расти и плодоносить. Томаты тоже можно подкормить таким раствором.
Сода отлично подходит и для роз, являясь эффективным средством против тли. Для этого разводят 4 столовые ложки соды на 10 литров воды и опрыскивают розы вечером. Достаточно всего пары обработок.
Гидрокарбона́т на́трия — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.