Почему желтеет рассада? Этот компонент в почве влияет на здоровье растений

Если на вашей рассаде начали желтеть листья, не спешите паниковать. Важно понять причину и своевременно принять меры.
Один из самых частых признаков проблемы — сухая кайма по краям листьев, которая со временем охватывает весь лист. Если причина не в неправильном поливе, возможно, растениям не хватает цинка.
Часто такое случается, если для посадки использовалась неподготовленная почва с огорода, где состав питательных веществ не сбалансирован.
Для устранения проблемы достаточно внести хелат цинка, который легко усваивается растениями. Важно точно рассчитать дозировку.
Выберите внекорневую подкормку.
Этот метод позволяет быстро доставить питательные вещества прямо к листьям.
Приготовьте раствор:
Обработайте рассаду:
Частота применения:
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вернуть рассаде здоровый вид и обеспечить её правильное развитие.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.