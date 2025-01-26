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Почему желтеет рассада? Этот компонент в почве влияет на здоровье растений

1:28
Садоводство

Если на вашей рассаде начали желтеть листья, не спешите паниковать. Важно понять причину и своевременно принять меры.

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Почему желтеет рассада

Один из самых частых признаков проблемы — сухая кайма по краям листьев, которая со временем охватывает весь лист. Если причина не в неправильном поливе, возможно, растениям не хватает цинка.

Часто такое случается, если для посадки использовалась неподготовленная почва с огорода, где состав питательных веществ не сбалансирован.

Как исправить ситуацию

Внесение хелата цинка

Для устранения проблемы достаточно внести хелат цинка, который легко усваивается растениями. Важно точно рассчитать дозировку.

Как правильно действовать

Выберите внекорневую подкормку.
Этот метод позволяет быстро доставить питательные вещества прямо к листьям.

Приготовьте раствор:

  • Растворите 1,5–3 г хелата цинка в 10–15 литрах воды.
  • Тщательно перемешайте.

Обработайте рассаду:

  • Используйте опрыскиватель.
  • Проводите обработку по листу раз в две недели.

Частота применения:

  • За весь период вегетации хелат цинка вносится примерно два раза.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вернуть рассаде здоровый вид и обеспечить её правильное развитие.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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