Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений

Древесная зола — популярный компонент народных рецептов подкормок, ведь она богата калием, фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Однако не все растения положительно реагируют на её использование.
Фото: Own work by Laurentius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зола
Когда зола опасна для растений
1. Растения, предпочитающие кислую почву
Золу нельзя вносить на участки, где растут:
Голубика, черника, брусника. Эти ягодные культуры предпочитают кислую почву, а зола делает её щелочной.
Декоративные растения, любящие кислую среду.
Если использовать золу в таких случаях, развитие растений замедлится, рост остановится, а о плодоношении можно забыть.
2. Зола из строительного мусора
Зола, полученная при сжигании строительных материалов или бумаги с краской, может нанести вред:
В почву попадут токсичные вещества, которые навредят не только растениям, но и вашему здоровью.
Такая зола категорически не подходит для использования в огороде и саду.
Альтернатива золы
Если вы выращиваете растения, предпочитающие кислую почву, вместо золы можно использовать:
Сфагновый торф.
Компост из хвои.
Кислотные удобрения, специально разработанные для таких культур.
Уточнения
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.