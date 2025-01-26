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Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений

1:22
Садоводство

Древесная зола — популярный компонент народных рецептов подкормок, ведь она богата калием, фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Однако не все растения положительно реагируют на её использование.

Зола
Фото: Own work by Laurentius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зола

Когда зола опасна для растений

1. Растения, предпочитающие кислую почву

Золу нельзя вносить на участки, где растут:

  • Голубика, черника, брусника. Эти ягодные культуры предпочитают кислую почву, а зола делает её щелочной.
  • Декоративные растения, любящие кислую среду.

Если использовать золу в таких случаях, развитие растений замедлится, рост остановится, а о плодоношении можно забыть.

2. Зола из строительного мусора

Зола, полученная при сжигании строительных материалов или бумаги с краской, может нанести вред:

  • В почву попадут токсичные вещества, которые навредят не только растениям, но и вашему здоровью.
  • Такая зола категорически не подходит для использования в огороде и саду.

Альтернатива золы

Если вы выращиваете растения, предпочитающие кислую почву, вместо золы можно использовать:

  • Сфагновый торф.
  • Компост из хвои.
  • Кислотные удобрения, специально разработанные для таких культур.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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