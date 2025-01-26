Зола на грядках: простой способ улучшить урожай, но не для всех растений

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Древесная зола — популярный компонент народных рецептов подкормок, ведь она богата калием, фосфором, кальцием и другими полезными веществами. Однако не все растения положительно реагируют на её использование.

Фото: Own work by Laurentius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зола

Когда зола опасна для растений

1. Растения, предпочитающие кислую почву

Золу нельзя вносить на участки, где растут:

Голубика, черника, брусника. Эти ягодные культуры предпочитают кислую почву, а зола делает её щелочной.

Эти ягодные культуры предпочитают кислую почву, а зола делает её щелочной. Декоративные растения, любящие кислую среду.

Если использовать золу в таких случаях, развитие растений замедлится, рост остановится, а о плодоношении можно забыть.

2. Зола из строительного мусора

Зола, полученная при сжигании строительных материалов или бумаги с краской, может нанести вред:

В почву попадут токсичные вещества, которые навредят не только растениям, но и вашему здоровью.

Такая зола категорически не подходит для использования в огороде и саду.

Альтернатива золы

Если вы выращиваете растения, предпочитающие кислую почву, вместо золы можно использовать:

Сфагновый торф.

Компост из хвои.

Кислотные удобрения, специально разработанные для таких культур.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

